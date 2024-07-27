«Отвратительно»: Кристина Асмус сорвала съемки фильма у известного режиссера

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что сорвала съемки фильма у известного режиссера и ушла из проекта. Об инциденте она рассказала в YouTube-шоу Георгия Кардавы «Георгий за кадром».

«Большой режиссер позволял себе переходить на личность. Ему казалось, что в унижении актриса лучше работает», — поделилась она.

Асмус уверяет, что на съемочной площадке происходили дикие вещи. Самого режиссера она обвинила в неуверенности в себе.

«Это было отвратительно, недостойно. Он в два раза старше меня, позволял себе невероятно кошмарные вещи», — продолжает Асмус.

Фамилию кинематографиста актриса называть не стала. По ее словам, она решила перестать терпеть страдания на съемках и теперь старается браться за проекты, которые делаются «по любви и в удовольствие».

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