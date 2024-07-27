Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский пловец Сомов проплывет еще на одной дистанции на Олимпиаде

Российский пловец Сомов выступит на 50 метров кролем на Олимпиаде в Париже

close
100%
Александр Щербак/ТАСС

Российский пловец Евгений Сомов рассказал, что проплывет на Олимпиаде на дистанции 50 метров кролем, несмотря на то, что изначально он был заявлен только на 100 метров брассом, передает «Матч ТВ».

«Проплыву ли я 50 метров кролем? Да. Готовлюсь плыть. Мне сказали, можно взять еще одну дистанцию, решил плыть», — сказал Сомов.

Сомов отобрался в полуфинал олимпийского турнира на стометровке брассом, заняв 13-е место.

Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Сомов отобрался в полуфинал Олимпиады.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами