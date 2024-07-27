Российский пловец Сомов проплывет еще на одной дистанции на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Сомов рассказал, что проплывет на Олимпиаде на дистанции 50 метров кролем, несмотря на то, что изначально он был заявлен только на 100 метров брассом, передает «Матч ТВ».

«Проплыву ли я 50 метров кролем? Да. Готовлюсь плыть. Мне сказали, можно взять еще одну дистанцию, решил плыть», — сказал Сомов.

Сомов отобрался в полуфинал олимпийского турнира на стометровке брассом, заняв 13-е место.

Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Сомов отобрался в полуфинал Олимпиады.