В Самаре нашли ВАЗ-2101, простоявший в гараже 40 лет

На сайте бесплатных объявлений появился автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули» с пробегом 78 километров. Об этом сообщает motor.ru. Машина простояла в гараже 40 лет.

Отмечается, что сухой гараж не позволил развиться коррозии: даже уязвимые места креплений практически без ржавчины, в идеале и днище, и штампованные диски, и элементы подвески.

Автомобиль 1984 года выпуска оснащен атмосферным карбюраторным мотором объемом 1,2 литра и четырехступенчатой механической коробкой передач. За раритетную машину продавец просит 6,5 млн рублей.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу внедорожник ТагАЗ Тагер, который простоял в гараже 16 лет.

Машина 2008 года выпуска проехала 2317 километров и оценена в 1,6 миллиона рублей. Сейчас столько же стоит небогато оснащенная новая Lada Vesta.

Выставленный на продажу автомобиль оснащен бензиновым мотором 2.3 л. мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 12,5 с. Максимальная скорость — 165 км/ч. Полный привод реализован по схеме part-time с понижающей передачей.

Ранее сообщалось, что редкий спорткар Dodge Dart выставили на аукцион.