Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самаре нашли ВАЗ-2101, простоявший в гараже 40 лет

В Самаре выставили на продажу ВАЗ-2101 за 6,5 млн рублей

close
100%
Avito.ru

На сайте бесплатных объявлений появился автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули» с пробегом 78 километров. Об этом сообщает motor.ru. Машина простояла в гараже 40 лет.

Отмечается, что сухой гараж не позволил развиться коррозии: даже уязвимые места креплений практически без ржавчины, в идеале и днище, и штампованные диски, и элементы подвески.

Автомобиль 1984 года выпуска оснащен атмосферным карбюраторным мотором объемом 1,2 литра и четырехступенчатой механической коробкой передач. За раритетную машину продавец просит 6,5 млн рублей.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу внедорожник ТагАЗ Тагер, который простоял в гараже 16 лет.

Машина 2008 года выпуска проехала 2317 километров и оценена в 1,6 миллиона рублей. Сейчас столько же стоит небогато оснащенная новая Lada Vesta.

Выставленный на продажу автомобиль оснащен бензиновым мотором 2.3 л. мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 12,5 с. Максимальная скорость — 165 км/ч. Полный привод реализован по схеме part-time с понижающей передачей.

Ранее сообщалось, что редкий спорткар Dodge Dart выставили на аукцион.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами