Против закона «О безопасности»: Францию охватили протесты

В десятках французских городов в субботу 30 января, прошли новые акции протеста против правительственного законопроекта «О глобальной безопасности», который, по словам критиков, ограничит возможность съемки полицейских на видео и публикацию их изображений в социальных сетях, в частности, для документирования случаев жестокости полиции.

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В Париже площадь Республики была заполнена наполовину, сообщили журналисты AFP. Полиция использовала водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые, в свою очередь, бросали бутылки и петарды в сотрудниках правоохранительных органов.

Около 18.00 по местному времени (20.00 мск) акция завершилась, поскольку в стране действует комендантский час. Всего в Париже в протестах приняли участие около 5 тысяч человек, а по стране (в Бордо, Лионе, Нанте, Ренне и Страсбурге) — около 33 тысяч.

Во французской столице были задержаны 28 человек, в других городах – еще семеро. Также в стычках получили легкие ранения два жандарма.

Кроме того, в Twitter журналисты Клеман Лано и Реми Бюзин опубликовали два видеоролика, которые показывают, как полицейский на митинге избивает мужчину дубинкой, а тот падает навзничь. В этой связи начальник полиции Парижа поручил начать внутреннее расследование.

Правительство утверждает, что предложенный закон о безопасности необходим, потому что сотрудники полиции в последнее время стали объектами нападений и призывов к насилию в соцсетях.

Предлагаемый закон, который уже одобрен Национальным собранием, должен быть рассмотрен Сенатом, верхней парламентской палатой Франции, в марте.

Стоит отметить, что самый массовый митинг против этого закона, прошедший 28 ноября прошлого года, собрал около 500 тыс. человек в стране согласно подсчетам активистов, и 133 тыс. – по данным республиканского правительства.

Активисты также выступают против «нового национального плана поддержания порядка» (SNMO), на который полиция регулярно ссылается, чтобы ограничить освещение протестных демонстраций в СМИ.

«С этим законопроектом появится целый арсенал инструментов для ограничения общественных свобод и усиления репрессий: предотвращение съемок полицейских действий, всеобщее наблюдение с помощью дронов и пешеходов, наделение опасными полномочиями службы безопасности частных компаний…», — заявляют активисты, призывающие «обрушить» этот законопроект в Сенате.

Другим поводом для субботних митингов во Франции стало закрытие объектов культуры на фоне открытых магазинов и переполненного метро. Среди протестующих были, в том числе, активисты антиправительственного движения «желтых жилетов» и другие французы, призывающие защитить культурный сектор.

«У меня есть две причины, чтобы приехать сегодня: закон о всеобъемлющей безопасности, а также поддержка культуры», — сказала Ким, 24-летний стажер одного из госорганов.

France 24 сообщает также, что в небольшом южном городке Фурн сотни людей — антикапиталистические и экологические активисты — митинговали в знак протеста против планов компании Amazon построить огромный склад площадь 38 тыс. кв. м.

Полиция сообщила, что протестующих было около 800 человек, а организаторы оценили численность в 1400 человек. Люди собрались на месте предполагаемого строительства склада, посадили кусты и поставили огромные транспаранты с надписями «Stop Amazon» и «Ни здесь, ни где-либо еще».

Они также сформировали цепочку по периметру будущего склада, взявшись за руки, чтобы показать масштаб проекта, а над их головами парили разноцветные воздушные шары на высоте 18 метров, показывая высоту запланированного пятиэтажного здания.

«В течение двух лет жители Фурна и его окрестностей боролись против строительства гигантского склада Amazon. Сначала мы сражались одни против всех, но нам удалось остановить проект благодаря судебным искам», — сказал Рафаэль Прадо, представитель группы активистов.

«Мы хотим показать, что это не маленькие изолированные пикеты, и что мы можем мобилизовать сотни людей, которые готовы вернуться, чтобы остановить работу», — предупредил он.