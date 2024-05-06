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Финляндия заявила о готовности к долгосрочному кризису с Россией

Финляндия в 10 раз нарастила производство боеприпасов

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Lehtikuva/Reuters

Заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны Микко Хейсканен заявил, что Финляндии нужно быть готовой к долгосрочному кризису в отношениях с Россией. Его слова приводит Financial Times.

Он отметил, что Хельсинки в настоящее время производит примерно в 10 раз больше снарядов, чем пять лет назад.

«Мы не находимся в состоянии военной экономики», — при этом отметил Хейсканен.

Издание отмечает, что Финляндия «находится лишь на третьей ступени из девяти на лестнице эскалации».

«Нам нужно быть готовыми к долгосрочному кризису (в отношениях с РФ. — «Газета.Ru»)», — отметил он.

По его словам, в настоящее время проверяются планы и готовность стратегических партнеров страны.

До этого сообщалось, что Финляндия предложила союзникам по Североатлантическому альянсу построить на территории страны предприятие по производству взрывчатых веществ, дефицит которых наблюдается в Европе из-за конфликта на Украине. По словам финского министра обороны Антти Хяккянена, решение о строительстве завода нужно принимать сейчас, чтобы «через год или два производство было запущено». В ближайшее время Финляндия обсудит этот вопрос с государствами Северной Европы, сказал он.

Ранее в России предрекли видимый из космоса взрыв на финском заводе.

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