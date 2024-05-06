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Польский судья запросил убежище в Белоруссии

Судья Шмидт запросил убежище в Белоруссии из-за несогласия с властями Польши

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Телеграм-канал «Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт»

Польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности своей истории он рассказал в своем Telegram-канале сразу после его создания.

«Народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Беларусью и Россией. Именно поэтому я нахожусь в Минске и готов рассказать правду», — заявил он.

По словам Шмидта, он работал судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

«Подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Я заявляю о своем протесте властям Польши, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне», — заявил он.

До этого немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России.

Хенн критиковала официальную версию ФРГ о событиях спецоперации. До этого ее обвиняли в цитировании закрытого судебного постановления по делу немецкой журналистки Алины Липп, которая переехала в Россию из-за травли за освещение СВО.

Ранее Россия отказала во временном убежище журналистке, покинувшей Афганистан из-за талибов (организация запрещена в России) .

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