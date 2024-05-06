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«Спасибо, что живы»: российские фигуристы не смогли вылететь из Ташкента

Фигуристы Косторная и Куница не смогли вылететь из аэропорта Ташкента

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Георгий Куница, выступающий в спортивной паре с Аленой Косторной, в своих социальных сетях рассказал, что он вместе со своей партнершей не смог вылететь из Ташкента.

«Приехали в 5 утра в аэропорт. Отстояли 198 738 км очереди. Сели в самолет в 8 утра. Просидели там час. Из-за неполадок с двигателем нас высадили. Чинят двигатель. Задержка минимум 2 часа. Ну, спасибо, что живы.

А как ваше утро?»— написал Куница.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. До этого она также тренировалась у Этери Тутберидзе и у Евгения Плющенко.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

Ранее Костомаров признался, что не может кататься как прежде.

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