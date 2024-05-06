В Кремле прокомментировали отправку французских солдат на Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо проверить, насколько информация об отправке сотни французских военных на Украину соответствует действительности.

«Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наверняка наши военные, другие специальные службы проверяют эту информацию», — ответил он на вопрос о том, как французские военные могут изменить ход СВО.

Он добавил, что в последнее время наблюдается беспрецедентный виток напряженности, который был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам представителя Кремля, его риторика опасна, поэтому связанную с этим информацию необходимо проверить.

5 мая поступила информация, что Франция все-таки решилась на отправку войск на Украину, но пока речь о наемниках Иностранного легиона, сообщил бывший помощник замминистра обороны США. С его слов, первыми перебросили в Славянск специалистов по артиллерии и разведке. Всего Париж собирается послать на помощь ВСУ около 1,5 тыс. человек. Почему отправка Киеву легионеров — провокационное решение, читайте в нашем материале.

Ранее Макрон призвал Запад отказаться от лимитов на военную поддержку Украины.