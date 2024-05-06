В Кремле прокомментировали объявление в розыск Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского главу Петра Порошенко.

«Наши ведомства делают, что должны делать. Существует большой массив информации, который наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. Пока больше мне нечего сказать», — заключил Песков.

4 мая российские власти объявили в розыск Зеленского, Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В Совфеде заявили, что иммунитет Зеленского действует только на территории Украины. Но добавили, что он «просто разыскивается», речь необязательно идет об аресте.

6 мая в базе российской полиции оказались экс-премьер Владимир Гройсман, а также бывшие министр иностранных дел Павел Климкин и внутренних дел Арсен Аваков. МИД Украины в ответ напомнил об ордере МУС на арест Владимира Путина.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что объявлением Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал, что с ним не намерены вести переговоров.