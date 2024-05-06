Митя Фомин нашел смысл в переломе пальца на съемках шоу в Самарканде

Певец Митя Фомин поделился впечатлениями от участия в шоу «Выжить в Самарканде». О своем участии в съемках в Узбекистане он поговорил с ведущими передачи «Утро. ТНТ».

По словам Фомина, Самарканд он вспоминает с большой любовью. На одном из испытаний Фомин сломал палец, который теперь с трудом сгибается, и нашел в этом смысл.

Фомин вспомнил, как перед ондим из испытаний подошел к ведущим и пожаловался, что у него нет сил и мотивации продолжать, он разочаровался в своей необходимости на шоу и хочет уйти.

«А еще дело в том, что лагерь, в котором мы жили – необычный: это лагерь, в котором впервые появились зороастрийцы, он охраняется ЮНЕСКО и он какой-то магический по энергетике. И я считаю, что я просто накликал беду – в этом испытании я ломаю не что-нибудь, а мизинец левой руки, который как будто и не нужен. И мне Вселенная показывает: «Мить, ты приди в себя и задумайся, что у тебя все хорошо», — делится певец.

Тогда он передумал сходить с дистанции.

Накануне Фомин получил травму во время отдыха в Турции.

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