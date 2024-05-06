В РФ заявили, что США контактируют с украинскими чиновниками по смене Зеленского

США ведут контакты с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену украинскому президенту в случае резкого ухудшения положения ВСУ на фронте. В таком случае можно будет заменить Зеленского на одного из них, списав все неудачи на действующего президента.

До этого журнал «Фокус» писал, что власти Украины заговорили о возможности мирных переговоров, потому что социологические опросы свидетельствуют об усталости украинцев от непрекращающихся боевых действий.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.