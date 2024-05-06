«Нервный был»: в Первоуральске оценили пост главы «Водоканала» о жителях-плаксах

Жалобы жителей Первоуральска на тон общения главы городского «Водоканала» и депутата Гордумы Дениса Ярина передадут заместителю главы по ЖКХ, с чиновником проведут беседу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Там отметили, что пост Ярина, где он назвал первоуральцев «плаксами», мог быть написан под влиянием эмоций.

«По поводу общения — я передам это заместителю главы по ЖКХ. Посмотреть, пересмотреть. Может быть то, что [Денис Ярин] нервный был или эмоции взяли верх. Понимаю, такое общение, возможно, некорректное, неправильное. Я передам эту информацию, чтобы провели беседу по ведению соцсетей и общению», — сказала специалист администрации.

В пресс-службе заверили, что Денису Ярину укажут на недопустимость общения с жителями в таком тоне — и, возможно, он откорректирует свой пост. При этом там считают некорректным публиковать в СМИ сообщения о том, что «его поругают».

«Я думаю, что [беседу] проведут, потому что мы понимаем, что за соцсетями в следят не только жители, но и СМИ, и разные ведомства. Я думаю, что вы даже увидите на его странице, возможно, отредактированный пост без этой фразы. Если фраза будет убрана, для вас это будет подтверждение, что какая-то беседа все-таки состоялась. Думаю, не очень этично выставлять то, что поругали его за это. Я же тоже слежу за разными соцсетями, за разными главами, за другими должностными лицами. Там бывают такие выражения, но потом исправляют это и дальше не допускают. А комментарии, как его поругали за это — я такого не видела у СМИ еще», — пояснили в пресс-службе.

Накануне глава первоуральского «Водоканала» и местный депутат Денис Ярин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост о том, что не собирается принимать жалобы жителей на качество воды у себя в соцсетях и будет блокировать всех, кого захочет.

Предполагается, что такую реакцию у чиновника вызвал диалог с одним из жителей. В ответ на просьбу первоуральца вернуть чистую воду глава «Водоканала» заявил, что «не забирал ее», а с предприятия вода идет чистой. Мужчину такой ответ не устроил, и он опубликовал скриншот переписки у себя на странице.

«Плакс скринящих мою переписку с ними и выкладывающих ее в других местах со слезами типа «вот как он мне ответил» убираю в первую очередь. Пусть плачут в стороне раз такие нежные», — написал Ярин в посте (орфография автора сохранена), возмутившем жителей.

Ранее жители Первоуральска пообещали наполнить ведра фекалиями из подвалов и принести их властям.