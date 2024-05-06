Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участники «Бегущей книги» проверят россиян на знание Есенина и Марка Твена

Акцию «Бегущая книга» в 2024 году приурочат к Году семьи

close
100%
Территория культуры Росатома

Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» пройдет в городах России 26 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба программы «Территория культуры Росатома».

Забег состоится в преддверии Общероссийского дня библиотек и в 2024 году будет приурочен к Году семьи. В забеге по «самой читающей стране» участвуют около 800 библиотечных учреждений различного профиля в более чем 400 больших и малых городах и сельских территориях в более чем 70 регионах страны.

Стать «книгобежцами» и совершить забег с библиотекарями смогут все желающие, организуют забеги в городах директора и сотрудники библиотечных учреждений, развеивая стереотипы о строгих педантичных библиотекарях.

«Книгобежцы» проверят знания прохожих о произведениях Пушкина и Есенина, Достоевского и Толстого, Марка Твена и Джека Лондона, Эрнеста Хэмингуэя и Габриэля Гарсиа Маркеса. За правильный ответ респондент получает интересную книгу, небольшой сувенир или приглашение в библиотеку.

По словам Оксаны Конышевой, руководителя «Территории культуры Росатома», столицей забега станет Обнинск — первый российский наукоград и город, где начала свою работу первая в мире подключенная к электросети атомная электростанция.

Накануне в библиотеках Европы произошла массовая кража редких изданий русских классиков.

Ранее Митя Фомин нашел смысл в переломе пальца на съемках шоу в Самарканде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами