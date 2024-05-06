Участники «Бегущей книги» проверят россиян на знание Есенина и Марка Твена

Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» пройдет в городах России 26 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба программы «Территория культуры Росатома».

Забег состоится в преддверии Общероссийского дня библиотек и в 2024 году будет приурочен к Году семьи. В забеге по «самой читающей стране» участвуют около 800 библиотечных учреждений различного профиля в более чем 400 больших и малых городах и сельских территориях в более чем 70 регионах страны.

Стать «книгобежцами» и совершить забег с библиотекарями смогут все желающие, организуют забеги в городах директора и сотрудники библиотечных учреждений, развеивая стереотипы о строгих педантичных библиотекарях.

«Книгобежцы» проверят знания прохожих о произведениях Пушкина и Есенина, Достоевского и Толстого, Марка Твена и Джека Лондона, Эрнеста Хэмингуэя и Габриэля Гарсиа Маркеса. За правильный ответ респондент получает интересную книгу, небольшой сувенир или приглашение в библиотеку.

По словам Оксаны Конышевой, руководителя «Территории культуры Росатома», столицей забега станет Обнинск — первый российский наукоград и город, где начала свою работу первая в мире подключенная к электросети атомная электростанция.

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