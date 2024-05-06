В Кремле рассказали об иностранных гостях на инаугурации Путина и параде Победы

Помощник президента России Юрий Ушаков планирует провести 6 мая брифинг для журналистов, на котором расскажет, какие зарубежные гости посетят инаугурацию главы российского государства Владимира Путина и парад Победы. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ушаков даст брифинг для журналистов, он об этом расскажет», — сказал он.

Инаугурация избранного президентом Российской Федерации на новый срок Владимира Путина состоится 7 мая. Торжественные мероприятия в честь Дня Победы, в том числе парад на Красной площади, пройдут в день праздника — 9 мая.

До этого сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и параде Победы в Москве.

4 мая сообщалось, что посетить Москву 8-9 мая планирует президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев.

Кроме того, принять участие в параде Победы в Москве может президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Ранее сообщалось, что президент Лаоса посетит парад Победы 9 мая в Москве.