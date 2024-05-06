Кремль отреагировал на информацию о желании США сменить Зеленского

В Кремле считают, что сейчас рано комментировать информацию об усилиях США по поиску замены президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Я предлагаю обращаться за разъяснениями к коллегам из СВР», — добавил Песков.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что США контактируют с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным.

По данным разведчиков, Вашингтон активизировал усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену действующему украинскому лидеру в случае резкого ухудшения положения армии на фронте, добавили в СВР.

Там также отметили, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев, а его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. В СВР считают, что Вашингтону все равно, кто будет возглавлять Украину, лишь бы он был в состоянии продолжать вооруженный конфликт с Россией.

Ранее глава СВР сравнил Россию при Путине с кораблем.