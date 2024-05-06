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Песков ответил на вопрос о продлении выставки трофейной техники

Песков: МО РФ может продлить до осени выставку трофейной техники

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Кадр из видео/Минобороны России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Министерство обороны России, вероятно, может продлить выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне СВО, по просьбам граждан.

Таким же образом он ответил и на вопрос о возможности организации такой выставки в других городах РФ.

«Это вопрос к Министерству обороны, потому что они являются организаторами такой выставки трофеев. Выставка пользуется огромным интересом и поддержкой наших людей. Наши коллеги в Министерстве обороны услышат это ваше обращение наверняка и рассмотрят его», — заявил он.

1 мая выставка трофейного оружия на Поклонной горе в Москве открылась для посетителей. Ее планируется закрыть 1 июня.

По данным агентства, за несколько минут до начала работы выставки у входа на мероприятие собрались десятки людей. Они пришли посмотреть на украинские и западные танки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры и иные виды вооружений.

Как рассказал старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ Андрей Любчиков, всего на выставке представлены 32 образца трофейной техники. При этом значительная их часть — это вооружения стран — членов НАТО.

Ранее журналист Welt Ваннер удивился числу посетителей выставки трофейной техники НАТО.

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