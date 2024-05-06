В РАН рассказали о будущем энергобалансе ВИЭ и ископаемого топлива

До 2050 года мир может научиться комбинировать энергию, добываемую с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и углеводородов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН.

В публикации отмечается, что к 2050 году доля «зеленой» генерации в общем энергопотреблении Европы может вырасти до 30–38% (19% в 2021 г.) за счет солнца и ветра. В Южной и Центральной Америке – до 37–43% (33% в 2021-м) благодаря гидроэнергетике и биотопливам.

«Снижение затрат на производство электроэнергии из ВИЭ позволяет им войти в зону конкурентоспособности с традиционными источниками, а в ряде регионов в течение ближайших десятилетий оказаться дешевле почти в два раза», — указано в материалах ИНЭИ РАН.

Вместе с тем, подчеркивают авторы, ископаемые энергоресурсы продолжат оставаться экономически доступными источниками энергии. Балансировка углеводородов и возобновляемых источников определяется множеством факторов: климатическими условиями, доступностью сырья, возможностью межгосударственной интеграции энергосистем, ценами для конечных потребителей.

При значительной доле ВИЭ возрастают системные издержки по хранению, передаче и распределению энергии. Причина – разрыв между пиками выработки электроэнергии «зелеными» источниками и максимумами потребления. Компенсировать эту «дневную и сезонную неравномерность» позволит использование резервных мощностей на традиционном топливе.

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