Стало известно, сколько зарабатывают акушерки в России

В январе — марте 2024 года в России было открыто более 3 тыс. вакансий для акушерок — на 8% больше, чем годом ранее. Самые высокие зарплаты таким специалистам готовы платить в Москве — 100 тыс. рублей в среднем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru, отвечая на соответствующий запрос редакции.

В топ-3 регионов с самыми высокими зарплатами акушерок также вошли Брянская область (90 тыс. рублей в среднем) и Забайкальский край (89,6 тыс. рублей). Далее идут Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский автономный округ (по 80 тыс. рублей).

В Ивановской области средний доход акушерок достигает 72,4 тыс. рублей, в Кировской области — 71,4 тыс. рублей, в Тюменской области — 71 тыс. рублей. По 70 тыс. рублей в среднем зарабатывают акушерки в Томской, Воронежской, Волгоградской, Белгородской и Курганской областях.

Самый высокий спрос на данных специалистов был зафиксирован в Москве – 13,5% от всех предложений о работе для акушерок в стране, Санкт-Петербурге (6,4% и Московской области (5,6%).

Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию).

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