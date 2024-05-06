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Россиянин отсудил почти полмиллиона за травму на производстве

Житель Братска отсудил 450 тыс. рублей за травму на производстве

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Pixabay

В Братске местный житель подал на работодателя в суд после несчастного случая на производстве и выиграл дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Инцидент произошел а 2021 году: мужчина, работая на деревообрабатывающем оборудовании, получил травму руки. После случившегося он долго проходил лечение, а затем получил третью группу инвалидности. К прежней должности заявитель вернуться не смог и обратился в прокуратуру.

Ведомство в интересах россиянина подало иск в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в связи с получением тяжелой травмы при исполнении трудовых обязанностей.

Братский городской суд взыскал с работодателя в пользу сотрудника 450 тыс. рублей. Дело находилось на контроле прокуратуры и мужчина получил выплату в полном объеме.

Ранее в Оренбургской области мужчина отсудил более 900 тыс. рублей за травму на работе.

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