Небо Лондона закрыто: как изолируют Великобританию

С полуночи 22 декабря Россия приостановит авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Реклама

По данным штаба, ограничение будет действовать в течение недели. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией в королевстве. Сейчас оперштаб продолжает изучать факт появления нового штамма коронавируса в Великобритании, после чего будут предприняты дальнейшие действия.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предполагал, что острой необходимости останавливать авиасообщение с Великобританией у России не было. «Новый подтип коронавируса действительно стал более заразным, но его способности вызывать болезнь остались примерно на том же уровне. Кроме того, россияне и так ездят в Великобританию намного реже жителей стран ЕС, я не вижу особой угрозы для нашей страны», — говорил он «Газете.Ru» после того, как от Великобритании одна за другой начали закрываться европейские страны.

Онищенко уверен: важнее всего как можно скорее начать массовую вакцинацию, именно она позволит избежать всех нежелательных последствий, вызванных новыми мутациями SARS-CoV-2.

Между тем исполнительный директор Ассоциации Туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе в беседе с «Газетой.Ru» назвала сложившуюся ситуацию «беспрецедентной». В то же время она подтвердила слова Онищенко о том, что пассажиропоток по направлению из России в Великобританию и так последнее время был совсем небольшим.

«Так, Лондон в основном посещали с деловыми, семейными или государственными целями, а также для транзита», — заметила Ломидзе. По ее словам, в маршрутной сети British Airways Лондон – это удобный хаб для стыковок в Южную и Северную Америку, а также страны Европы. Например, через Лондон в отсутствии прямого авиасообщения россияне летали в Грецию и Хорватию.

Эксперт подчеркнула, что и после приостановления авиасообщения с Великобританией у россиян останется хорошая альтернатива транзитных рейсов. «Например, это стыковки в Стамбуле, Дубае и Цюрихе. Кроме того, российские перевозчики выполняют грузопассажирские рейсы во Франкфурт, Рим, Париж и другие города Европы, билеты на которые есть в свободной продаже, — заключила исполнительный директор АТОР.

Многие страны Европы уже прекратили принимать авиарейсы из Великобритании. Такое решение, например, 20 декабря приняли власти Нидерландов. В правительстве страны отметили, что в Нидерландах ранее выявили тот же тип вируса, который сейчас наблюдается в Великобритании, в связи с чем Национальный институт здравоохранения рекомендовал свести к минимуму риск дополнительного ввоза в страну нового штамма SARS-CoV-2.

Французское правительство 20 декабря также приостановило пассажирские и грузовые перевозки из Британии во Францию на двое суток. И хотя ограничение будет действовать совсем недолго, в Ассоциации автомобильных грузоперевозок Великобритании заявили, что французский запрет окажет разрушительное воздействие на цепочку поставок товаров и продуктов накануне Рождества и в приближении Brexit.

%В британских портах, включая Дувр и Портсмут, уже образовалась огромная очередь из грузовиков, направляющиеся во Францию. По прогнозам аналитиков, им придется задержаться на британской стороне Ла-Манша вместе с их водителями как минимум в течение 48 часов.

Кроме того, правительство Великобритании уже признало, что обеспечение питания дальнобойщиков и отсутствие санузлов для водителей грузовиков остаются основными и нерешенными проблемами. В связи со сложившейся ситуацией британский премьер Борис Джонсон 21 декабря проводит экстренную встречу комитета по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Между тем решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняла и Бельгия — в эту страну также прекратят ходить поезда из Великоритании. Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство Италии введет такие же меры в ближайшее время. А немецкая газета Bild передала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия всех европейских границ для британцев. В общей сложности, закрыли или существенно ограничили сообщение с Великобританией на данный момент 35 стран (в их числе — Саудовская Аравия, Кувейт, Индия).

Напомним, 14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший штамм коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.

Спустя пять дней премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Именно новый тип коронавируса, по мнению Джонсона, послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Число выявленных за последние сутки новых случаев заражения в Великобритании составило 35,9 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

Ограничения введенные в Лондоне и на юго-востоке страны затронули более 20 млн. человек. Здесь самый высокий рост заболеваемости. «Я знаю, какие эмоции люди испытывают в это время года. Как важно, например, чтобы бабушки и дедушки видели своих внуков, чтобы семьи были вместе. Так что, я знаю, как это всех разочарует. Но мы на протяжении всей пандемии говорили, что будем руководствоваться рекомендациями ученых», — заявлял на брифинге Борис Джонсон.