Глава Роспотребнадзора дала прогноз окончания пандемии коронавируса

В Роспотребнадзоре уверены, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне.

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — отметила глава ведомства Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год».

Чиновница заметила, что если у человека уже есть антитела к коронавирусу, то ему не надо делать прививку от заболевания, так как она направлена на формирование иммунной защиты организма.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко признал, что вакцинация поможет в борьбе с распространением вируса, но его циркуляция, по его предположению, «сохранится в определенной степени». Он рассказал, что власти страны планируют привить большинство жителей России — 60% взрослого населения. По словам Мурашко, производственных мощностей достаточно для проведения массовой вакцинации.

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Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который является разработчиком отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», предположил, что распространение коронавируса в России станет управляемым к осени следующего года. К этому времени, по его подсчетам, должны быть привиты порядка 70-80% россиян. Чтобы достичь такого результата, производителям нужно выпускать около 6 млн доз вакцины каждый месяц.

В свою очередь, президент страны Владимир Путин в оценках окончания пандемии более осторожен. На минувшей ежегодной пресс-конференции он отметил, что продолжительность пандемии будет зависеть от того, насколько быстро сформируется популяционный иммунитет.

«Когда это все закончится, ну никто же на этот счет никаких прямых ответов не дает. Некоторые производители вакцин, слава богу, прямо сказали, что у них пока не очень получается, есть сбои. Но ничего. Ничего здесь страшного тоже не вижу», — сказал глава государства, добавив, что на успех в борьбе с коронавирусом также повлияет и эффективность создаваемых по всему миру вакцин.

Свои предположения относительно окончания распространения вируса ранее высказал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он предположил, что самый острый период второй волны можно будет преодолеть уже спустя несколько месяцев.

«Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться», — отметил градоначальник.

Ранее он обращал внимание на сложную ситуацию в столице, где на больничных койках находятся почти 13 тыс. человек с коронавирусом. За минувшие сутки в Москве были зафиксированы 6 459 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1736 человек. В городе по-прежнему сохраняются самые высокие показатели по количеству ежедневного прироста заболевших.

В целом по России специалисты вывили 28 209 новых зараженных, передает оперштаб Москвы. «Из них 18,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 585 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 109 человека», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время в начале декабря была запущена массовая вакцинация от коронавируса. Прививки пока делают определенным группам граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, а также СМИ и других сфер. Для вакцинации используется отечественный препарат «Спутник V». Он двухкомпонентный.

Как отмечают ученые, его эффективность составляет свыше 90% после введения двух доз лекарства. Благодаря ему должен образовываться иммунитет к коронавирусу, но он не защищает на 100% от заболевания. Тем не менее, если человек и подхватит инфекцию, то вакцина может способствовать легкому течению заболевания.