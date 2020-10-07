Следить за кислородом: как не допустить тяжелого развития ковида

Чтобы не пропустить признаки тяжелого развития новой коронавирусной инфекции, заболевшим следует следить за уровнем насыщения крови кислородом — даже если нет тяжелых симптомов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врача-инфекциониста Галину Гольцман.

Она подчеркнула, что самое важное не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом — «Газета.Ru»).

«Потому что есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией», когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — пояснила Галина Гольцман.

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В случае появления симптомов, даже слабо выраженных, медик порекомендовала как можно скорее сдать тест на коронавирус и самоизолироваться.

«При появлении кашля, высокой температуры нужно незамедлительно сдать тест на коронавирус. Пациентам с проблемами дыхания и другими признаками воспаления легких, необходимо оперативно обратиться в больницу», — уточнила она.

При отрицательном результате анализа и отсутствии контактов с зараженными надо вылечить простуду, а после можно будет вновь возвращаться к привычному ритму жизни. В случае подтверждения болезни, надо исходить из тяжести симптомов и проконсультироваться с врачом, который назначит правильное лечение.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола.

Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал главной ошибкой заболевших COVID-19 россиян нежелание обращаться к медикам.

По словам специалиста, россияне зачастую занимаются самолечением, хотя необходимо вызвать врача на дом. «Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — заявил вирусолог в эфире НСН.

Основным симптомом коронавируса он назвал отсутствие обоняния, но признал, что это может говорить и об ОРВИ, так как и то, и другое — пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему.

О том, что при легких случаях заражения коронавирусом лучше лечиться дома при наличии лекарств и возможности изолироваться, заявлял и вирусолог Анатолий Альштейн. Но для точного разграничения коронавируса и ОРВИ всегда следует проводить тесты. Для этого можно вызвать врача, который возьмет мазок из носа и глотки.

Медики также назвали главные ошибки, которые совершают россияне заболевшие коронавирусом. Они считают, что жители нашей страны заражаются из-за недисциплинированности и безответственного отношения к своему здоровью, писал портал PrimaMedia.ru.

По словам иммунолога Михаила Костинова, сейчас многие россияне потеряли бдительность и съездили отдохнуть. Во время отпусков многие подхватили вирус. При первых признаках болезни подумали, что смогут быстро восстановиться и не обратились к врачу, что привело к печальным последствиям.

Он отмечает, что необходимо серьезнее относиться к своему здоровью. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Нельзя заниматься самолечением. Ведь коронавирус опасен даже при небольшой температуре — состояние больного может резко ухудшиться в любой момент.

При этом вирусолог Виктор Зуев подчеркнул, что нельзя пренебрегать масочным режимом. Он разъяснил, что 25% положительных тестов на COVID-19 приходится на бессимптомных больных, которые чувствуют себя хорошо, но опасны для окружающих, писала «Вечерняя Москва».