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Причиняли детям страдания: СК завел дело из-за скандала в монастыре Сергия

СК возбудил дело об истязании детей в монастыре схимонаха Сергия

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Уголовное дело об истязании детей возбудил главк СК по Свердловской области. Следователи выяснили, что пока неустановленные лица причиняли страдания детям из Среднеуральского женского монастыря, основанного экс-схимонахом Сергием. В ведомстве отмечают, что речь идет о преступлениях в отношении семерых детей.

Главное управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Следствие утверждает, что с 2004 по 2019 год пока неустановленные лица причиняли детям физические и психические страдания, «исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних».

Пострадали от истязаний семеро детей, из них четверо жили в монастыре без ведома родителей или опекунов, отмечают в СК.

Монастырь основал опальный бывший схиигумен Сергий (Романов). Екатеринбургская епархия РПЦ получила, кроме всего прочего, заявления от очевидцев, которые говорили о насилии над детьми в обители.

Сергия отстранили от проповедей 27 апреля — после того, как появилась видеозапись, на которой он призывал прихожан выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции.

Ситуацию с распространением коронавируса он называл «псевдопандемией» и утверждал, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», а также лишают «свободы и работы».

В конце мая Екатеринбургская епархия запретила в служении схиигумена Сергия, отрицавшего пандемию коронавируса и призывавшего нарушать самоизоляцию. Клирика также лишили права ношения наперсного креста и отдали под церковный суд.

Из-за запрета на проповеди свое новое выступление отец Сергий назвал «беседой с душой русского народа». «Сначала после вакцинации будет исцеление. Но затем придут мучения и смерть — не только физическая, но и духовная», – сказал священнослужитель. Он также обвинил в «сатанинском замысле» американского миллиардера, бывшего главу корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Впоследствии председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, протоиерей Николай Малета заявил, что суд признал Сергия виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

Протоиерей также выразил надежду, что правоохранительные органы исследуют сообщения свидетелей о фактах жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре, которым сейчас фактически руководит Сергий. У самой епархии возможностей для «всестороннего исследования доказательств» нет, признал Малета.

3 июля Сергий заявил, что не покинет основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения сана. «Прошу всех православных встать на защиту монастыря. Из монастыря я не уйду», — говорил он. Спустя пару дней Сергий ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с обвинениями в свой адрес.

Сергий назвал его «экуменистом и еретиком», который предал Бога из-за страха потерять кафедру и сытую жизнь. «Бог — это Слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла», — заявил схимонах в ответ на обвинения в стремлении к популярности в Сети.

В июле Верхнепышминский городской суд в Свердловской области оштрафовал бывшего схиигумена Сергия на 90 тыс. рублей за распространение недостоверной информации.

В сентябре Сергия, который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что опальный схиигумен «сам поставил себя вне общения с ней», заявили в Московской патриархии. Сам Сергий ранее обратился в церковный суд Архиерейского собора Русской православной церкви и потребовал извержения патриарха Московского и всея Руси Кирилла из священного сана.

Бывший схиигумен в своем заявлении указал на «преступное общение» главы РПЦ с «еретиками и иноверцами». Кроме того, он заявил о «проведении детоубийства по медицинским показаниям». Текст обращения опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пресс-секретарь Сергия Всеволод Могучев.