Застолья и рыбалка: как чиновники развлекаются на карантине

Застолье на базе отдыха от заммэра

Заммэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в сети было опубликовано видео, на котором она в компании друзей проводит майские праздники на базе отдыха, в то время как в регионе вовсю действуют ограничительные меры, введенные в связи со стремительным распространением COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации.

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«Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку», — написал глава города Игорь Дяченко в соцсетях.

На ролике, который был опубликован в соцсетях, видно, как Демченко принимает участие в застолье среди большого числа друзей. Все это происходило 10 мая на базе отдыха «Тополя беседки», сообщил автор видео.

«Вот вам самоизоляция, народу тьма, всем пофиг», — рассказал он, далее перечислив названия иномарок, которые стояли неподалеку от места застолья.

После публикации ролика в администрации Новороссийска тут же запустили служебную проверку, писал сайт kp.ru. СМИ также связалось с сотрудниками базы отдыха, уточнив, действительно ли она открыта во время самоизоляции, когда работать подобным организациям официально запрещено. Представитель базы назвал данное видео провокацией.

«Все это неправда, видео фейковое, мы сейчас запрашиваем видео со своих видеокамер и будем предоставлять. Не было на праздники никого, мы не работаем», — заявил представитель «Тополей беседок».

«Открытие купального сезона» с вице-премьером

Между тем 7 мая вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий строительную отрасль полуострова, сам раскаялся в нарушении режима самоизоляции.

Еще 26 апреля чиновник опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором он гуляет по лесу и побережью Черного моря. «Путем долгих мытарств средство от коронавируса найдено. Это прогулка по горному лесу и открытие купального сезона в море. Всем рекомендую, и присоединяйтесь: вода-то уже аж +12℃. Всем здоровья и хорошего остатка выходного», — подписал он снимки.

Пользователи соцсети тут же обрушились на вице-премьера с критикой — дело в том, что он нарушил не только режим самоизоляции, но и запрет на посещение лесов, который действует в республике с 30 марта в связи с высокой пожароопасностью.

Кабанов тут же извинился перед жителями региона — он пояснил, что в последнее время много работает, в связи с чем в единственный выходной решил провести время на природе.

«Это было на прошлых выходных, действительно необдуманный поступок — во время выходного дня прогуляться по лесу. Полностью осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии Крыма для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма», — сказал вице-премьер в эфире канала «Крым 24».

Рыбалка на аварийно-спасательном катере

Отличилась в период действия режима самоизоляции и Екатерина Жигалова — помощник по связям с общественностью главы администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск в Мурманской области.

4 мая чиновница опубликовала на своей странице в соцсети «Вконтакте» пост с фотографиями с морской рыбалки, сообщает местное издание «СеверПост». Когда комментаторы стали высказывать негодование относительно нарушения правил эпидемиологической безопасности, Жигалова удалила снимки, но пользователи успели распространить их.

«СеверПост» утверждает, что 4 мая женщина пренебрегла сразу несколькими правилами: действительно, в Мурманской области разрешена рыбалка, но только если пассажиры рыболовного судна соблюдают социальную дистанцию, а также носят медицинские маски и перчатки. Тем временем на снимках Жигалова сидит в обнимку со своими знакомыми.

Кроме того, по данным СМИ, для рыбалки чиновница воспользовалась катером аварийно-спасательной службы, таким образом использовав государственную технику не по назначению.

Глава администрации ЗАТО Семен Кауров вступился за подчиненную, уверив, что «это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания в свете моего распоряжения по контролю за организацией прибрежной ловли рыбы», а Жигалова просто стала «членом проверяющей комиссии».

Тем не менее Кауров признал в разговоре с «СеверПост, что фотографии на странице Жигаловой были опубликованы «несвоевременно».

Он пообещал провести проверку в отношении чиновницы в связи с отсутствием маски, передавало издание «Подъем». В то же время сама героиня скандала не считает себя виноватой. «Пока были в состоянии дрейфа один из членов комиссии выловил рыбу, что законодательством не запрещено. Не смогла сдержать своего восторга и сфотографировала это. А кому-то сильно захотелось сделать из этого очень громкую историю», — пояснила она.