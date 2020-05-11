Лидеры по нарушению: где в России отказываются сидеть дома

В правоохранительных органах рассказали о лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции регионах — это оказались Краснодарский и Приморский края, Республика Дагестан и Ставрополье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрия Валяева — он уточнил, что подсчеты велись «по такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей».

«При рассмотрении статистики по регионам следует понимать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все регионы различаются по численности населения», — подчеркнул собеседник издания.

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Он уточнил, что большинство жителей России с пониманием отнеслись к введенным ограничительным мерам. Однако есть люди, нарушающие режим самоизоляции вызывающим образом — да еще и в компании. «Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим. В таких случаях наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассматривается судом», — сказал Валяев.

В Краснодарском крае уже было решено продлить режим самоизоляции до 23 мая. За весь период в региональные суды поступило более 2 тыс. дел за нарушение карантина. Перед этим власти региона проведут оценку эпидемиологической ситуации и примут решение о будущем ослаблении режима, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, за последние две недели число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло почти в два раза — до 1929.

В Ставропольском крае также продлили действие ограничений, но пока до 18 мая. С этого же дня в в регионе начнет действовать масочный режим. По словам главы региона Владимира Владимирова, пока у властей нет оснований отменять введенные ограничения. К понедельнику, 11 мая, на Ставрополье выявленных случаев COVID-19 достигло 1084. Жертвами коронавируса нового типа с начала пандемии в регионе стали 20 человек.

Накануне стало известно о продлении режима самоизоляции до 31 мая и в Приморском крае. Глава региона Олег Кожемяко подчеркнул, что, в случае положительных изменений ситуации с заболеваемостью власти будут принимать решения о послаблении ограничений. По его словам, поэтапно могут быть открыты объекты торговли, гостиницы, рестораны.

По данным краевых властей, с начала мая в Приморье проверено 3548 объектов торговли и оказания услуг населению, выявлено 1723 нарушения, составлено 5085 протоколов. Во Владивостоке на рассмотрении суда находится 1497 протоколов, в Находке — 426, в Уссурийске — 404.

При этом по состоянию на утро 11 мая, в Приморском крае было зафиксировано 907 случаев COVID-19.

Именно нарушение режима самоизоляции называют в числе наиболее вероятной из причин резкого роста числа заражения SARS-Cov-2 в России.

«Каждый день — десятки новых случаев инфицирования. Они связаны как с переездами людей между регионами, так и с контактами на территории края», — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее, в начале апреля, после первого этапа продления режима самоизоляции и введения штрафов за нарушения Верховный суд России разъяснил порядок наказания. Соответствующая информация размещена на сайте судебного органа.

Привлечению к ответственности по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» подлежат нарушители карантина с подозрением на наличие инфекционного заболевания, прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или находившиеся в контакте с заразившимся или с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа.

Также положения этой статьи распространяются на тех, кто уклоняется от лечения, нарушает санитарно-противоэпидемический режим и не выполняет в установленный срок требование органа, осуществляющего федеральный госсанэпиднадзор.

Россияне, которые не соблюдают режим самоизоляции — требование дистанцирования или запрет на посещения территорий общегородского значения в Москве или передвижение по городу без уважительной причины, — подпадают под действия другой статьи 20.6.1 КоАП, «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Однако Верховный суд призвал назначать наказание, отвечающее требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности. Также в сообщении говорится, что штраф за нарушение режима самоизоляции может быть выписан в течение года после выявления факта.