«Высыпания разнообразны»: новые симптомы коронавируса

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» (больницы в Коммунарке) Денис Проценко рассказал, что у большинства пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 присутствуют также высыпания на руках и животе — это может быть еще одним симптомом инфекции, передает ТАСС.

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«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось <...> Высыпания достаточно разнообразны», — пояснил медик в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.

По его словам, определить, является ли новый симптом признаком мутации коронавируса, можно будет «только по разнице клинической картины». Эта тема требует обсуждения с иностранными специалистами по результатам клинических исследований, указал Проценко.

Как стало известно в пятницу, 1 мая, в России снизились и стабилизировались темпы прироста новых случаев коронавируса, что свидетельствует о выходе на плато, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», — сообщила она.

В тот же день сообщалось, что около 80 государств обратились к Японии с просьбой передать им противовирусный препарат от гриппа фавипиравир, который был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Медики данных стран считают, что он может быть эффективным при лечении пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Он добавил, что с 43 государствами уже идут активные переговоры о поставках лекарства — его начнут импортировать после праздничной недели, которая продлится в Японии до 6 мая.

Мотэги уточнил, что страны, запросившие фавипиравир, должны будут исследовать его клиническое действие самостоятельно. При этом информацию о конкретном списке государств-получателей глава японского МИД не привел.

Гендиректор Центра контроля качества медпомощи Минздрава РФ Виталий Омельяновский удивился такому ажиотажу вокруг фавипиравира.

«Не знаю, почему такое большое число государств заинтересовались данным препаратом, который в исследованиях проявляет активность, мягко скажем, ограниченную, а иногда и вовсе не демонстрирует эффективность», — сказал медик «Газете.Ru».

Противовирусный препарат ремдесивир, который ранее применяли для лечения лихорадки Эбола, может стать базовым средством и для терапии коронавирусной инфекции, заявил накануне главный эксперт по инфекционным заболеваниями при Белом доме США Энтони Фаучи.

Врач рассказал, что биофармацевтическая компания Gilead Sciences провела клиническое исследование — выяснилось, что ремдесивир не только снижает уровень смертности от COVID-19, но и помогает восстановиться уже переболевшим пациентам.

По словам Фаучи, исследование проводилось совместно с Национальным институтом здравоохранения США. В нем приняли участие 1063 пациента с коронавирусной инфекцией — при этом они находились в разных клиниках США, Европы и Азии.

Одной группе больных давали плацебо (вещество без лечебных свойств, используемое для имитации лекарства, — «Газета.Ru»), а другой — ремдесивир. Медик уточнил, что ни пациенты, ни врачи не знали, к какой именно группе они принадлежат.

В результате эксперимента выяснилось, что участники, получавшие исследуемый препарат, в среднем выздоровели через 11 дней, в то время как другая часть больных вылечилась за 15 дней. Также среди больных, проходивших терапию ремдесивиром, смертность составила 8%, а в группе, лечившейся плацебо, скончались 11,6% пациентов.

Между тем люди, которые получали противовирусный препарат, восстановились после болезни на 31% быстрее, чем те, кто принимал «пустышку». В связи с такими результатами исследования президент США Дональд Трамп заявил, что ремдесивир необходимо срочно выводить на уровень массового производства.

«Я хочу, чтобы мы сделали это как можно скорее. Хотелось бы получить одобрение на его применение очень быстро, ведь речь идет о препарате, который действительно работает», — подчеркнул глава государства.

По данным местных СМИ, Управление по контролю за качеством медикаментов США уже ведет переговоры с компанией Gilead Sciences о скорейшем внедрении ремдесивира для массового лечения пациентов с коронавирусом.