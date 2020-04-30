Круговорот просрочки: как наживаются на аппаратах ИВЛ

Сразу в нескольких регионах России мошенники устроили бизнес по продаже просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких. Так, 29 апреля стало известно о том, что полиция и ФСБ пресекли сделку по продаже более 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ, в которой участвовали жители Подмосковья, а также Свердловской и Костромской областей.

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По данным подмосковного главка МВД, предполагаемые злоумышленники реализовывали оборудование, произведенное в 1999-2000 годах — при этом документы на него отсутствовали.

В ходе операции сотрудники МВД, а также представители ФСБ России и Росздравнадзора изъяли 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью около 200 млн рублей. Между тем в Костромской и Свердловской областях в распоряжении предполагаемых злоумышленников оказалось порядка 1,5 тыс. аппаратов.

Собиралось все оборудование на одном складе в городе Гжель Раменского района Московской области — полиция опубликовала видео с этого хранилища, на котором лежат десятки ящики с аппаратами ИВЛ.

Силовики задержали семерых подозреваемых и возбудили дело «О мошенничестве». По состоянию на 30 апреля, двоим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а оставшихся пятерых отправили под домашний арест.

История с мошенничеством вокруг медоборудования произошла и во Владимире. 22 апреля областная прокуратура установила, что в начале месяца в инфекционное отделение городской больницы №6 для лечения зараженных коронавирусом поступили аппараты ИВЛ, просроченные более чем на 15 лет.

При этом для их работы был необходим анестетик «Фторотан», который не используется в сфере здравоохранения десятки лет. «Таким образом, были поставлены не зарегистрированные в установленном законом порядке и недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 млн рублей», — отмечали в прокуратуре.

Ведомство направило материалы проверки в региональный Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ «Сбыт недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере» — эта статья предусматривает наказание для мошенников сроком от трех до пяти лет.

В условиях пандемии COVID-19 мошенники продают не только просроченные аппараты ИВЛ, необходимые для поддержания состояния тяжелобольных, но и средства индивидуальной защиты. Так, 11 марта во Франции арестовали мужчину, который торговал в интернете масками и антисептическими гелями для рук, у которых вышел срок годности, сообщали в Национальной жандармерии.

При обыске по месту жительства у предполагаемого злоумышленника обнаружили 9,4 тыс. просроченных масок, 3,3 тыс. перчаток в таком же состоянии, а также 100 флаконов антисептического геля разных объемов. Мошенника поместили под стражу.

Глава группы компаний по продаже медоборудования Save Rite Medical Марк Каплан рассказал, как предупредить покупку просроченных медицинских масок. «На каждом отдельном ящике есть номера партий, если вы посмотрите номер партии, вы можете позвонить производителю, назвать номер и узнать, истек ли срок годности. Маски N-95 имеют пятилетний срок годности с даты изготовления», — уточнил эксперт в разговоре с американским каналом ABC News.

Международная полиция Интерпол и вовсе провела целую операцию под названием «Пангея XIII», в ходе которой сотрудники таможен и органов здравоохранения из 90 стран изъяли у мошенников несанкционированную медицинскую продукцию — в том числе и просроченные дезинфицирующие средства для рук, которые злоумышленники начали активно продавать через интернет в связи с распространением коронавируса.

Операция привела к 121 аресту по всему миру и изъятию потенциально опасной фармацевтики на сумму более $14 млн. «Операция «Пангея» еще раз показала, что преступники не остановятся ни перед чем, чтобы получить прибыль. Незаконная торговля такими контрафактными предметами медицинского назначения во время кризиса в области здравоохранения показывает их полное пренебрежение к благополучию людей или их жизни», — заявил генсек Интерпола Юрген Сток.