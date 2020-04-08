Бьет без разбора: как в России выросло число больных COVID-19

За минувшие сутки в России число зараженных коронавирусом нового типа выросло на 1175 человек. Новые случаи, сообщает в своем Telegram-канале Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, зафиксированы в 56 регионах РФ.

Общее число зараженных в стране – 8 672 человека. Умерли 63 пациента, 580 — выздоровели.

Большая часть инфицированных, как и раньше, в Москве – 660 случаев за вторник, 7 апреля. Всего в столице, по данным Роспотребнадзора, зафиксирован 5 841 случай COVID-19.

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В Московской области за прошедшие 24 часа – 95 новых случаев коронавируса, всего в области 549 пациентов. На третьем месте – Санкт-Петербург, в северной столице 34 новых заболевших. Всего – 329 человек.

За сутки в Москве выздоровели 48 пациентов, в общем по России – 86 человек. «При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 270 человек», – заявила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Стоит отметить, что в Ленинградской области – 32 новых случая COVID-19, более двух десятков заболевших – в Марий Эл, Мурманской области и на Кубани.

Страна находится в режиме «нерабочих дней» — большинство граждан самоизолировались. Активность передвижения на транспорте в городах страны значительно снизилась. В Москве, к примеру, на 81% меньше пассажиров перевозит метро, на 77% – наземный транспорт. Популярность каршеринга упала на 61%, такси – на 57%. Личным транспортом стали пользоваться на 60% меньше москвичей. В целом на дорогах остается около пятой части от того трафика, что наблюдался три недели назад.

Двумя днями ранее вице-мэр Ракова заявила, что сейчас в Москве почти половина заразившихся коронавирусом – это люди молодые и среднего возраста, до 45 лет. По ее словам, коронавирусная инфекция «не смотрит на возраст». Среди жертв есть молодые люди.

«Да, это люди, у которых были хронические заболевания, это не совсем здоровые люди. Но в любом случае они очень молоды. Одному человеку 39 лет, другому – 34», – подчеркнула она.

Главный способ профилактики болезни — мытье рук. Вместе с тем еще в конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и орально-фекальным.

По ее словам, предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этанола) и не забывать о регулярной уборке.

При COVID-19 фиксируются три симптома, которые чаще всего проявляются вместе, что не характерно для других заболеваний. У зараженных наблюдаются жар, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Кроме того, могут развиться боли в голове, мышцах и горле, а также утомление. Диарея при коронавирусе случается редко, хотя такие случаи также были зафиксированы. Насморк у заболевших COVID-19 практически не встречается.

Напомним, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, расстояние между людьми может достигать пары метров, чтобы один заразил другого. Также возможно занести инфекцию, потрогав грязными руками лицо — нос, рот и глаза.

Порой заболевание протекает без пневмонии и сопровождается редким сухим кашлем и незначительным повышением температуры тела. Но менее заразным от этого носитель коронавируса не становится.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что

пик коронавируса в России наступит через 10-14 дней. Она пояснила, что к таким выводам пришли лучшие группы прогнозирования, в которых есть математики и биологи.

Скворцова добавила, что после выхода на пик эпидемия продержится еще какое-то время и начнет отступать. На «спуск» с плато уйдет примерно столько же времени, сколько потребовалось на подъем. По оценкам специалистов, на плато Россия будет находиться до начала июня.