«Это шашлычки»: почему COVID-19 «помолодел»

$1 млн на борьбу с коронавирусом от РФ

— Число зараженных коронавирусом в мире к 7 апреля достигло 1 347 235 человек. Умерли 74 767 больных COVID-19 — вылечиться удалось 286 095 пациентам.

— В России сейчас зарегистрированы 6 343 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и 47 смертей. Выздоровели 406 граждан.

— Между тем РФ решила выделить $1 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с инфекцией, а также оплатить поставку в ряд стран тест-систем на сумму более 61,4 млн рублей, указано в распоряжении правительства РФ.

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Пандемия грозит отменой ЕГЭ

— С 6 апреля Россия возобновила авиарейсы для эвакуации туристов, которые по сей день находятся за рубежом из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что РФ предпримет все усилия для того, чтобы вернуть граждан на родину.

— Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения пациентов с вызванной COVID-19 тяжелой формой пневмонии, сопровождающейся дыхательной недостаточностью. Этот метод основан на применении препарата «Даларгин», снижающего тяжесть респираторного дистресс-синдрома. Агентство приступает к клиническим испытаниям препарата, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

— В комитете Госдумы по образованию и науке призвали рассмотреть идею отмены ЕГЭ в 2020 году на фоне пандемии. Это премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложил первый зампредседателя Олег Смолин. «Мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию», — заявил депутат на совещании думской фракции КПРФ с премьер-министром.

— У народной артистки РФ Надежды Бабкиной подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

По данным СМИ, певица почувствовала недомогание еще 1 апреля — в больнице у нее диагностировали пневмонию, после чего сделали тест на COVID-19, который оказался положительным. Из-за того, что состояние Бабкиной ухудшилось, ее ввели в искусственную кому.

— Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова назвала причину роста числа молодых пациентов с коронавирусом. Она считает, что это связано с несоблюдением правил самоизоляции и выездами на природу.

«Эти как раз «шашлычки» и показали нам наглядно ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем», — заявила Малинникова в эфире передачи «Соловьев LIVE».

«Самое большое испытание для ЕС»

— К 7 апреля в США от нового заболевания скончались более 10 тыс. человек — всего в стране умерли 10 335 заразившихся, выздоровели 18 953. Находятся на лечении 347 003 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

— Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала нынешнюю пандемию самым большим испытанием для ЕС. «С моей точки зрения, Европа, Европейский союз стоит перед самым большим испытанием с момента основания. Это большой вызов для здоровья нашего населения, всех государств-членов ЕС, потому что затронуты все в равной мере», — заявила глава правительства.

— Между тем состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее подтвердился диагноз COVID-19, ухудшилось. Его поместили в отделение интенсивной терапии, сообщил пресс-секретарь главы правительства.