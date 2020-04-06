954 новых случая: как COVID-19 шагает по России

За минувшие сутки в России зарегистрировали 954 новых случаев заражения COVID-19 в 49 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. За сутки по России полностью выздоровел 51 человек», — указано в сообщении.

Согласно последним данным, 35 новых зараженных были обнаружены в Санкт-Петербурге, 31 — в Республике Коми, 16 — в Татарстане и 11 — в Красноярском крае. По 10 человек с коронавирусом зафиксировали в Ивановской, Вологодской и Тульской областях, по девять — в Воронежской и Нижегородской областях, Ставропольском крае и Республике Марий Эл. Липецкая и Тамбовская области, а также Республика Бурятия отчитались о восьми зараженных в каждом регионе, о семи рассказали в Волгоградской области, о шести — в Архангельской области и Республике Адыгея.

Реклама

По пять человек заразились в Брянской, Рязанской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Республике Дагестан и Алтайском крае. В Белгородской, Свердловской и Челябинской областях – по четыре человека, в Мурманской и Иркутской областях, Республике Северная Осетия и Красноярском крае – по трое. По двое человек заболели во Владимирской, Тверской, Новгородской, Оренбургской и Кемеровской областях, в Карелии, Хакасии и Чувашии. В Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Псковской, Ульяновской областях, республиках Крым, Мордовия и Чеченской обнаружилось по одному новому инфицированному COVID-19.

Наибольшее число подтвержденных диагнозов приходится на столичный регион — 591 случай коронавируса за сутки, плюс еще 82 человека заразились в Подмосковье.

«Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Среди новых заболевших в столице 85% составляют люди моложе 65 лет, уточняет штаб. Среди них: 30 несовершеннолетних, от 18 до 45 лет —264 человека. Инфицированных в возрасте 46-65 лет — 204, от 66 до 80 — 70 пациентов. Еще 23 человека — старше 80 лет. Общее количество тех, кто не смог уберечься от вируса, в столице составляет 4484 человека за все время пандемии.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу», — в очередной раз подчеркнули представители штаба.

Число инфицированных COVID-19 в стране теперь составляет 6343 человека, заразившиеся люди есть в 80 регионах РФ. При этом 406 заболевших смогли справиться с инфекцией, 47 пациентов скончались.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 416 029 человек, по состоянию на 05.04.2020 под контролем остаются 195 423 человека», — отчитались в Роспотребнадзоре.

Ранее также стало известно о старте бесконтактных тестирований на коронавирус на дому. Их проводит Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Как сообщается на сайте ведомства, сдать анализ могут все желающие, для этого не потребуется назначение врача.

По установленному регламенту, представитель Роспотребнадзора должен приехать домой к заказчику, рассказать, как самостоятельно взять мазок, а затем увезти материал в лабораторию. Для тестирования специалисты будут использовать систему, которая может выявлять вирус на ранних стадиях даже у носителей инфекции, у которых болезнь протекает бессимптомно. С понедельника услугой могут воспользоваться жители Москвы и Подмосковья, впоследствии она станет доступна для всех регионов страны.