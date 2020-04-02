«Полностью изолированы»: как проходят роды у больных COVID-19

С начала пандемии в России зафиксировали два случая родов у женщин, заболевших коронавирусом. Так, 2 апреля стало известно, что у жительницы Барнаула диагностировали COVID-19 уже после того, как ее ребенок появился на свет. Она стала четвертым инфицированным человеком в регионе.

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В краевом оперштабе сообщили, что роды проходили в городской больнице №11. После того, как выяснился диагноз женщины, ее разлучили с ребенком и перевели в изолированный бокс в больнице №5.

Медики сообщают, что мать находится в удовлетворительном состоянии, а коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. За ребенком же непрерывно следят сотрудники роддома – врачи выясняют, успел ли новорожденный заразиться COVID-19.

Ранее, 31 марта, в Москве родился первый младенец, у которого сразу диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщало издание «Лента.ру» со ссылкой на информированный источник.

У матери новорожденной девочки COVID-19 выявили еще до родов, а сами роды принимали путем кесарева сечения.

По данным портала, женщина и ее ребенок находятся в городской больнице №15 им. Филатова – ранее ее переквалифицировали в госпиталь для пациентов с коронавирусом. В то же время Telegram-канал Baza сообщает, что девочку перевели в изолированный бокс другой больницы. Врачи сообщают, что состояние ребенка стабильное, не вызывающее опасений. Мать и дочь находятся под постоянным медицинским наблюдением – им обеим делают повторные тесты на COVID-19.

Акушер-гинеколог Владимир Сурсяков рассказал «Газете.Ru», как принимают роды у женщин с коронавирусом.

«Врачи надевают маски, очки, костюмы и перчатки. Во всех медучреждениях, в том числе и роддомах, есть вся необходимая амуниция. Роды проводятся не в общих залах, а в полностью изолированных боксах обсервационных отделений. Это как роддом внутри роддома — там даже вентиляция своя, которая не соприкасается с остальной вентиляцией», — пояснил он.

Сурсяков подчеркнул, что новорожденных сразу забирают у матерей, так как они не должны подхватить ее инфекцию. «Но потом младенца приносят кормить. Тогда мать тоже надевает защитный костюм и маску. Перед этим бокс обрабатывается — все должно быть чистым», — добавил врач.

По рекомендациям Минздрава РФ, даже если роды приходятся на тяжелую стадию развития коронавируса, их следует принимать естественным путем. «Кесарево сечение выполняется при наличии абсолютных акушерских показаний, а также в случае непредотвратимости или неизбежности летального исхода матери с целью попытки сохранения жизни плода», — отмечают в ведомстве.

В то же время в министерстве предупредили, что заражение коронавирусом рожениц действительно может увеличить риск летального исхода и других патологий. По данным ведомства, причиной тому может послужить и сама инфекция, и реакция на лекарственные препараты.

Тем не менее, количество смертей среди беременных и рожениц, больных COVD-19, крайне мало — с начала эпидемии в мире зарегистрировано только два подобных случая.

Так, в городе Иваново-Франковске на Украине после родов скончалась от коронавируса 37-летняя женщина. При этом ее новорожденная дочь оказалась полностью здорова, сообщил портал Unian.net.

В то же время в Италии 37-летняя инфицированная COVID-19 умерла во время операции кесарева сечения — ее ребенок, по информации агентства Europa Press, также не выжил. Отмечается, что у женщины имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Китае провели исследование 147 беременных, заразившихся коронавирусом. В итоге лишь у 8% наблюдались тяжелые симптомы, и только 1% рожениц оказались в критическом состоянии.

Практически у всех женщин было легкое или умеренное течение болезни. Одной из 147 рожениц все же потребовалась искусственная вентиляция легких и экстренное кесарево сечение, однако после родов женщина пошла на поправку.

«Я очень благодарна природе за то, что беременные женщины переносят коронавирус легче. Что-то в беременности делает женщин менее уязвимыми. Для нас эта ситуация необычна, мы привыкли к тому, что все гриппы бьют по беременным намного сильнее»,

— рассказывала американская акушерка Катя Саймон РИА «Новости».

При этом советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребназдора Виктор Малеев заявил, что во время пандемии все же лучше не планировать беременность. По его словам, при заражении COVID-19 существует риск развития сильной пневмонии, которая может осложнить течение беременности и родов.

Акушер-гинеколог медцентра «Здоровье нации» Татьяна Чернявская в разговоре с порталом kp.ru также заявила, что коронавирусная инфекция может приводить к неразвивающейся беременности, самопроизвольным выкидышам и преждевременным родам.

«Но неблагоприятный исход беременности возможен при любой инфекции. Коронавирус для будущих мам не опаснее любого другого вирусного заболевания», — подчеркнула Чернявская. Она также добавила, что особенно высок риск осложнений при COVID-19 в первом триместре беременности, так как на поздних сроках ребенок уже сформировался.

По словам Чернявской, врачи больше склоняются к тому, что внутриутробно от матери к ребенку коронавирус не передается, однако эти исследования еще не подтверждены.

«Такие выводы делают на основании информации из Китая. Там было девять рожениц с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, однако ни в амниотической жидкости, ни в пуповинной крови, ни в грудном молоке вирус не обнаружили. Анализ крови новорожденных на COVID-19 также был отрицательным», — пояснила акушер-гинеколог.

Также уже родившим женщинам с подозрением на любое инфекционное заболевание Чернявская посоветовала прекращать грудное вскармливание, только если им были назначены лекарственные препараты, попадающие в грудное молоко и нежелательные для ребенка.

Как сообщил замглавы Госцентра акушерского контроля КНР Чжао Янъюй агентству China News, большинство антивирусных средств, используемых при лечении коронавируса, безопасны не только для родивших, но и для беременных. Его слова подтвердил и акушер-гинеколог Владимир Сурсяков.

«Специальных лекарств для коронавируса в принципе не существует. Поэтому препараты, которые используются для лечения COVID-19 — симптоматические, те же самые, что и при любом другом инфекционном заболевании. И, конечно, они используются с учетом состояния беременной», — пояснил он «Газете.Ru».

В России во время пандемии женские консультации продолжают работать. Однако, по словам Татьяны Чернявской kp.ru, теперь посещение данных медучреждений строго регламентировано.

«Для посетителей обязательны не только бахилы, но и маска, ведь главный путь заражения – воздушно-капельный. Сопровождающих просят подождать у входа, а внутрь не пускают. Врачам рекомендовали реже назначать беременным плановые приемы, если нет особой необходимости. Росздравнадзор разослал в поликлиники приказы об обязательном разделении потоков здоровых посетителей и посетителей с повышенной температурой и другими признаками вирусной инфекции», — заключила она.