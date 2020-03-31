Вслед за ЕГЭ: экзамены в вузы перенесли

Сроки приемной кампании в российские вузы будут перенесены из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

Реклама

Он отметил, что данное решение было принято в связи с тем, что 27 марта Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ. «Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели, в зависимости от того, как более комфортно будет выпускникам школ. Затем организуем прием документов, в том числе с помощью онлайн-технологий», — пояснил Фальков.

При этом он пообещал, что пандемия и возникшая из-за нее тяжелая экономическая ситуация не повлияют на количество бюджетных мест — у регионов есть большой запрос на создание новых бюджетных мест в высших учебных заведениях.

«Мы уже в этом году увеличили [число бюджетных мест] почти на 34 тыс. <...> Экономический спад начался сейчас. <...> Стратегию менять не будем», — сказал министр.

По его словам, такое решение обосновано ростом числа выпускников школ. «У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков», — заявил Фальков.

Отметим, что 27 марта на сайте Минпросвещения появилось сообщение о том, что ЕГЭ в 2020 году начнется 8 июня, а ОГЭ — 9 июня. «И у нас есть достаточно большой запас уверенности, что того периода до проведения основной волны ЕГЭ в июне достаточно для того, чтобы никаких сроков больше не менять», — уточнил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

До изменений ЕГЭ должно было пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Между тем ОГЭ, предназначенный для выпускников девятых классов, был намечен на период с 21 апреля по 16 мая в случае досрочного этапа, с 22 мая по 30 июня — основной срок, дополнительный — с 4 по 18 сентября.

Однако еще 18 марта Музаев сообщил, что досрочный период экзаменов переносится с весны на резервные дни основного периода сдачи. «Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тыс. заявлено, они переносятся на основной этап в июне.

Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать», — сообщил чиновник на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

В этом году, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ будут сдавать около 797 тыс. человек, из них 692 тыс. — выпускники нынешнего года.

На данный момент все школьники РФ находятся на каникулах — их продлили до 12 апреля из-за пандемии COVID-19. Фактически каникулы закончились у детей еще 29 марта — на данный момент они находятся в самоизоляции и учатся дистанционно.

Для всех школьников открыты отдельные образовательные ресурсы, а также электронные версии учебников, сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «При этом школы работают. В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу», — подчеркнул чиновник.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом — 17 человек скончались. 66 гражданам удалось вылечиться, сообщает оперштаб.