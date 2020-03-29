«Новая стадия» пандемии: власти просят оставаться дома

В Москве ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию, заболевших становится больше — по данным на утро воскресенья, 29 марта, их число перевалило за 1000. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами», — написал градоначальник.

По данным оперштаба, за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев — 197 из них в Москве, где умерли четыре человека. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях — всего по стране 1534 случая инфицирования. За день в России полностью выздоровели 15 человек.

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В своем микроблоге Сергей Собянин еще раз призвал москвичей в нерабочую неделю оставаться дома, чтобы снизить распространение коронавируса, а в общественных местах соблюдать дистанцию в полтора-два метра друг от друга.

Также власти столицы продолжают принимать новые меры по противодействию распространению COVID-19. Сотрудники коммунальных служб столицы ежедневно дезинфицируют общественные пространства — обработке подвергаются дороги, тротуары, парковки, дворовые территории, детские площадки

Ведется работа и по дезинфекции подъездов: ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Кроме того, коммунальные службы столицы три раза в день дезинфицируют подземные пешеходные переходы и остекленные путепроводы.

Ранее торговым комплексам поручили закрыть все размещенные в них спортивные, детские и развлекательные центры. Затем Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями людей с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости.

В течение этого времени пенсионерам будет предоставлена материальная помощь — 2 тыс. рублей сразу, а затем еще 2 тыс. руб. с учетом добросовестного соблюдения режима самоизоляции.

25 марта 2020 года президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля. В это время в Москве не будут принимать посетителей рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки, говорилось в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Градоначальник также рекомендовал не ходить в церкви и мечети и другие культовые сооружения. Парки ВДНХ, Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково» закрыты.

Однако не все жители столицы восприняли введенные выходные серьезно, в субботу 28 марта пользователи соцсетей публиковали видео, где большие компании москвичей собрались в парках на шашлыки. Свое поведение большинство объясняет желанием насладиться теплой весенней погодой перед самоизоляцией.

«Коронавирус растет в геометрической прогрессии, возможно, скоро, как в Италии, будет комендантский час, мы мониторим интернет. Но пока теплые дни, может быть, это последняя возможность выйти куда-то на природу.

Решили детей вывести, потому что, кто знает, возможно, потом придется сидеть дома до июля. Может быть, немножечко безответственно, но мы решили выйти на природу. Как видите, мы здесь не одни», — заявил телеканалу НТВ один из местных жителей.

Не соблюдают обязательный карантин и некоторые пенсионеры, несмотря на то, что именно они находятся в зоне риска. По данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети пожилых абонентов (65+) ведут себя ответственно и не выходят из дома. Но около 20% москвичей в возрасте 65+ совершили большие поездки.

«Дорогие мои, вы — в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего, для самих себя», — обратился к ним Собянин.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович накануне раскритиковала поведение москвичей, в частности, за несоблюдение дистанции. По ее словам, если следовать правилам, скоро будет «огромное число случаев» заражения коронавирусом.