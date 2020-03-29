Границы на замке: Грузия не пустила россиян домой

Грузия не пропустила россиян, которые хотели выехать на машинах из Армении в Россию на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщает посольство РФ в Ереване.

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«В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию росграждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение», — уведомляет диппредставительство.

Дипломаты также напомнили на своей странице в Facebook, что, в соответствии с решением правительства России, въезд в страну открыт для граждан РФ и людей, имеющих вид на жительство.

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании», — сказал он.

Гамрелидзе добавил, что Грузия находится «перед реальной опасностью». Кроме того, специалист призвал население сделать все, чтобы эпидемии в стране не произошло.

На территории Грузии с 21 марта введен режим чрезвычайного положения. По последним данным, в стране подтверждены 90 случаев заражения коронавирусом, из них 16 человек вылечились.

В стране закрыты школы, детские сады и университеты, все общественные места и заведения. Почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы. Тбилиси ввел запрет на пропуск всех иностранцев, закрыты границы, однако решение не касается товарооборота. Туристической отрасли, одной из основных в Грузии, неизбежно будет нанесен урон.

Банки разрешили клиентам не платить по кредитам в течение трех месяцев, а гостиницы и турбизнес временно освобождены от уплаты налогов. Также власти Грузии приняли решение отсрочить выплаты налога на имущество и подоходного налога, вернуть излишки НДС и потратить деньги на помощь бизнесу, связанному с туризмом, гостиничной и ресторанной сферами. Затраты на экономические меры оценены в $314 млн.

В Армении же подтверждены 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по профилактике заболеваний минздрава республики.

Как отмечается, 30 пациентов вылечились, один умер. В настоящее время на лечении находятся более 300 человек, в 2172 случаях результаты теста на COVID-19 дали отрицательный результат. В Армянской республике в связи с коронавирусом объявлен режим ЧП с 16 марта по 14 апреля.

«Мы подготовили пакет, который через несколько дней можно будет применить на практике.

Мы выделим 25 млрд драмов (около $51 млн — «Газета.Ru») на программу, согласно которой компании смогут занять деньги у армянских банков для выплаты зарплат своим сотрудникам и решения других вопросов, а правительство будет беспроцентно софинансировать 50% этого кредита, а также будет субсидировать процентную ставку банковской части», — рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Россия должна полностью ограничить движение через границы страны, заявил накануне премьер-министр Михаил Мишустин. Это ограничение касается всех видов пропускных пунктов и связано с распространением коронавируса по всему миру.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в поручении главы правительства России.

Исключение, в частности, составляют дипломаты, водители грузовиков, которые следуют по международному рейсу, а также людей, которые вынуждены покинуть страны из-за смерти близкого человека, жителей Калининградской области.

Ранее власти страны временно приостановили регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами. В качестве исключения до сих пор курсируют рейсы, которые доставляют россиян на родину из других стран.