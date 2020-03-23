Город заплатит: пожилых москвичей обязали самоизолироваться

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы сохранять режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в личном блоге градоначальника.

Мэр заявил, что сейчас в России «более-менее» спокойная ситуация с COVID-19 — но Москва должна быть готова к любому сценарию. Поскольку коронавирусная инфекция угрожает, в первую очередь, пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, именно им было рекомендовано ограничить контакты с другими людьми.

Таким образом, на карантине призывают оставаться с 26 марта по 14 апреля москвичей старше 65 лет и граждан с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также тех, кто перенес инсульт или инфаркт. Собянин подчеркнул, что они обязаны соблюдать домашний режим.

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Исключение касается только тех, кто должен находиться на работе — если это жизненно важно для функционирования предприятий и учреждений, а также органов государственной власти. Не касается карантин и сотрудников сферы здравоохранения.

Всех остальных пожилых и страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны либо перевести на удаленную работу, либо предоставить оплачиваемый отпуск. Кроме того, можно дать больничный.

«Прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой», — отметил мэр Москвы.

Для пожилых и хронически больных москвичей действует также доставка продуктов и лекарств — для получения помощи нужно позвонить по номеру 8-495-870-45-09.

Собянин также подчеркнул, что операторы связи не должны отключать телефоны и интернет-соединение при нулевом и «минусовом» балансе у вышеуказанных категорий граждан, находящихся на карантине. Взимание штрафов и пени за просроченные платежи по услугам ЖКХ также приостановлено.

Молодежь Собянин призвал воздержаться — насколько это возможно — от личного общения с родителями, бабушками, дедушками и «вообще пожилыми людьми». «Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти», — добавил градоначальник.

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.

По словам Собянина, половина этой суммы будет выплачена авансом, а остальные 2 тысячи рублей — после окончания домашнего режима. Но только при условии ответственного соблюдения режима самоизоляции.

Как сообщает оперативный штаб, в Москве число зараженных коронавирусом увеличилось до 262 человек. По всей России число зараженных выросло до 438.

Постановка диагноза «коронавирусная инфекция» больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр «Вектор» для подтверждения. Диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, полученной в одной из московских лабораторий.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и ФНС России усилить контроль за обращениями граждан по конфликтным ситуациям на рынке труда. В поручении сказано, что речь идет в том числе и о ситуациях, прямо или косвенно связанных с мерами, принимаемыми в целях противодействия распространению коронавируса.

В документе отмечается, что в случае выявления фактов невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы, а также увольнения работника, будут проводиться внеплановые проверки соответствующих работодателей.

Сергей Собянин ранее объявил о введении в столице новых мер по сдерживанию COVID-19. Согласно распоряжению, вплоть до 10 апреля в Москве запрещаются массовые мероприятия численностью более 50 человек.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — следует из распоряжения.