Мешает коронавирус: украинцы не могут вернуться на родину

На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из украинцев, которые уже более суток не могут вернуться на родину, сообщает украинское издание strana.ua.

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Причиной тому — закрытие Польшей в ночь с 14 на 15 марта границ с соседним государством. Варшава оставила для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская.

Остальные пять закрыли как минимум на две недели — на время карантина.

К тому же с 17 марта Украина закрывает проезд и для автобусов, то есть останется возможность проехать только на машине. Как раз по этой причине многие хотят успеть вернуться на родину до этого времени и берут границу штурмом, пишет strana.ua.

По словам очевидцев, автомобили стоят в очереди к пункту пропуска «Краковец» в среднем по 14-16 часов, а автобусы едут еще медленнее.

Те, у кого так и не получилось пересечь границу, вернулись в Польшу. По рассказам очевидцев, из-за суматохи через границу пропускают всех подряд, и даже людей с температурой.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о закрытии авиасообщения и границ государства в связи с распространением коронавируса. Он призвал находящихся за границей сограждан вернуться в страну в течение трех суток, пока не приостановлено авиасообщение.

Всех, кто вернется, проверят медики. По словам Зеленского, в ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе страны снабдят экспресс-тестами на новый коронавирус.

К тому же государство будет стимулировать производство средств индивидуальной защиты, подчеркнул президент.

Власти Украины с полуночи 16 марта на две недели закрыли границу для иностранцев. Иностранные граждане не смогут попасть на территорию страны ни на автомобиле, ни на поезде, ни на самолете, уточнил Зеленский. Исключение сделают только для тех, кто имеет право на постоянное или временное проживание на Украине, в том числе для дипломатов и представителей международных организаций, пояснил глава государства. По его словам, по прошествии двух недель вопрос с границей рассмотрят повторно.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в свою очередь, сообщил, что в страну в скором времени вернутся из Европы полмиллиона украинских граждан, которые остаются без работы.

Накануне появилась информация о том, что в Черновицкой области Украины с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, женщину и ребенка. Все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.

По последним данным Минздрава, с начала 2020 года на Украине подтверждены три случая заражения COVID-19, два из которых — в Черновицкой области.

О первом случае смерти из-за нового коронавируса Минздрав сообщил 13 марта. Умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали за день до этого. Под наблюдение врачей поместили близких родственников, с которыми она проживала, а также лиц, с которыми она контактировала.

В течение дня 14 марта в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19.

Глава Черновицкой областной администрации Сергей Осачук из-за распространения коронавируса объявил чрезвычайную ситуацию с 14 марта по 3 апреля.

В тот же день, 14 марта, украинский Минздрав создал оперативный штаб противодействия коронавирусу в Центре общественного здоровья.

«С 14 марта 2020 года с целью координации действий в период сложной эпидемиологической ситуации, в Центре общественного здоровья начинает свою работу внутренний оперативный штаб, которой будет заниматься исключительно вопросами COVID-19, ответами на запросы, сбором, обработкой и предоставлением аналитических выводов, которые будут основой для принятия решений на уровне страны», — сообщили в пресс-службе министерства.

В состав этого штаба вошли представители центра, международных и других организаций, «которые будут работать в режиме ненормированного рабочего дня».

Кроме того, на Украине с 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях введен карантин и запрещено проведение массовых мероприятий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире заражены уже более 80 тыс. человек в 135 странах. Выздоровели более 67 тыс., еще порядка пяти тысяч человек скончались.