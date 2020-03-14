И не такое видали: почему россияне не боятся коронавируса

Попытки найти лекарство

— 155 775 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 5 824 человека, выздоровел 74 991 пациент.

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— Правительство Шанхая заявило в официальной рекомендации, что COVID-19 следует лечить большим количеством внутривенного витамина C. При этом дозировка должна зависеть от степени тяжести заболевания.

— Тем временем министр здравоохранения Франции Оливье Веран подчеркнул, что прием сильнодействующих противовоспалительных препаратов, типа кортизона или ибупрофена, может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом.

Будут проверять перед входом в храм

— В России накануне выявлено еще 14 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Отмечается, что девять зараженных зарегистрированы в Москве, один в Московской области, один в Санкт-Петербурге, двое в Кемеровской области и один — в Калининградской области.

— Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России появился координационный совет по борьбе с коронавирусом. В него вошли члены уже созданного ранее оперштаба по борьбе с коронавирусом, экономисты и руководители регионов. Заседать совет будет ежедневно.

— Вместе с тем в Московском патриархате заявили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране, прихожан начнут проверять на наличие коронавирусной инфекции перед входом в храмы, пишет РИА «Новости». Каким образом в РПЦ собираются тестировать людей, не уточняется. При этом уже две недели медики измеряют температуру при входе в ряд московских социальных и учебных учреждений.

— Между тем клинический психолог Михаил Хорс в беседе с изданием Nation News заявил, что жители России намного меньше переживают из-за коронавируса, чем граждане других стран. Отсутствие страха у россиян перед COVID-19 объясняется тем, что они закалены тяжелыми историческими событиями.

«Нам было и есть нечего в стране, конец 80-х — начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма», — отметил Хорс.

При этом он отметил, что молодое поколение россиян больше опасается этой болезни, чем их родители. По его мнению, это связано с тем, что у молодежи нет такого опыта, как у старшего поколения.

Вызов для страны

— Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем сообщила, что проведенный тест на COVID-19 показал, что президент США Дональд Трамп не заразился новым коронавирусом.

— Тем временем положительный результат зафиксирован у супруги председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес, сообщает El Pais со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

— Более того, правительство Испании вводит 15-дневный общенациональный карантин. Решение о нем было принято на экстренном совещании кабинета министров, которое продлилось семь часов.

Премьер-министр страны Педро Санчес также заявил, что в случае необходимости к борьбе с коронавирусом могут быть подключены вооруженные силы страны.

— Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.

— Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Экваториальной Гвинее, сообщает министерство здравоохранения страны. Отмечается, что заболела 42-летняя женщина, приехавшая в столицу страны Малабо из Мадрида.

— Также заболевание было обнаружено и в Республике Конго — его выявили у прибывшего из Парижа 50-летнего мужчины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство страны.