Присыплет мокрым снегом: март подморозит Москву

В конце рабочей недели погода не порадует москвичей и жителей области теплыми весенними деньками. Так, 13 марта в столицу, как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», начнут поступать холодные воздушные массы в сопровождении дождя и мокрого снега.

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Соответственно, и температура воздуха будет небольшой в сравнении с прошедшей декадой марта. Днем столбики столичных термометров остановятся на отметках +4°C…+6°C, а ночью температура опустится до 0°C…+4°C.

При этом метеорологи предупреждают, что, опасаясь дневного дождя, между зонтиком и капюшоном лучше выбирать второе — ожидается западный порывистый ветер до 7-12 м/с. К ночи он стихнет до 5-10 м/с. Атмосферное давление синоптики обещают пониженное — 732 мм рт. ст.

Мороз окрепнет в субботу, 14 марта. Если днем температура в столице будет еще сносной – +5…+7°С — то ночью упадет до минусовых значений, а именно до -7…-5°С.

При этом падающие на землю дневные осадки в виде дождей с мокрым снегом в позднее время суток станут гололедом на дорогах. Атмосферное давление так и останется пониженным — 735 мм рт. ст. «Это существенно ниже нормы», — пояснили в центре «Фобос».

Не порадует первый весенний месяц и в воскресенье, 15 марта. Как в области, так и в столице периодически будет выпадать снег. В Москве осадки будут сопровождаться дневной температурой в -2…0°С и ночной – в -6...-4°С.

Ветер в столице северо-западный: днем — 4-9 м/с, ночью — 3-8 м/с. Атмосферное давление наконец придет в норму и составит 746 мм рт. ст.

В начале новой недели, 16 марта, антициклон вытеснит снеговые облака, что позволит солнцу немного прогреть воздух.

В Москве ясная погода приведет днем к температуре в 0…+2°С. Ночью мороз возьмет верх, в результате чего она опустится до -1…+1°С. В течение суток северо-западный ветер скоростью 3-8 м/с станет юго-западным 2-7 м/с.

Согреться помогут бесплатные занятия по аэробике в Измайловском парке. Фитнесом могут заняться все желающие с 19.00 до 20.00: тренеры обещают москвичам и гостям столицы показать полезные для мышц упражнения на гибкость, растяжку, а также научить спортивной ходьбе и правильному бегу.

Во вторник, 17 марта, антициклон вновь защитит Москву от осадков, оставив небо чистым и ясным. Однако мартовскую прохладу это не отменяет. Днем воздух в столице сможет прогреться лишь до 0…+2°С, но уже ночью температура не будет превышать -3…-1°С.

Морозец в столицу пригонит северный ветер скоростью 3-8 м/с — к ночи он сменится на западный. Давление будет выше нормы — 752 мм рт. ст.

18 марта к столице приблизится атмосферный фронт — это, согласно прогнозу синоптиков, означает, что среда будет облачной и ветреной. Однако существенных осадков не предвидится.

Днем в Москве столбики термометров задержатся на показателях в +2…+7°С, ночью — -2…+3°С. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с.

Отмечается, что 18 марта в столичный регион снова нагрянет повышенное атмосферное давление в 756 мм рт. ст. В этот день людям с гипертонией необходимо тщательнее следить за своим здоровьем, так как среди последствий повышенного давления значатся слабость, болезненные ощущения в области сердца, боли в голове и носовое кровотечение.

В четверг, 19 марта, дожди в Москве также будут редким явлением. Температура днем вновь составит лишь +2…+7°С, а ночью упадет до -1…+4°С. Минусом станет то, что юго-западный ветер в 5-10 м/с пригонит в столицу облака, из-за чего граждане не смогут вдоволь насладиться весенним солнцем. При этом атмосферное давление вновь придет в норму и составит 746 мм рт. ст.

Лишь к концу недели, 20 марта, метеорологи прогнозируют редкие появления солнца. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха, опять же, далека от той, что радовала в начале марта: днем — -1…+4°С, ночью — -6…-1°С. Ветер будет западный с переходом в северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление снова чуть превысит нормальные показатели, но остановится на отметке в 752 мм рт. ст.