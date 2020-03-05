«Из головы текла кровь»: почему двойняшки сбежали от матери

Правоохранители запустили доследственную проверку после того, как в СМИ появилась информация об избиении многодетной матерью двух семилетних детей. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

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«Следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Ранее газета «Комсомольская правда» передавала, что 2 марта воспитатель детского сада при московской школе №947, возвращаясь с работы в районе Бирюлево Восточное, нашла детей. Они были одни: плакали и просили о помощи.

«Около трех часов дня я возвращалась после первой смены с работы из детского сада и заметила во дворе плачущего мальчика. Конечно, я не могла пройти мимо. Подошла и ахнула: из головы у него текла кровь. Наклонилась и узнала в нем мальчишку, который всего год назад ходил в мою группу», — поделилась подробностями женщина.

Сперва она решила, что мальчик просто упал, однако позже он сообщил, что его избила собственная мать. После этого к ней подбежала и его малолетняя сестра, с которой они ходят в одну группу детсада. Девочка плакала и говорила, что они сбежали из дома — якобы мать пьет и бьет их.

Затем педагог вместе с детьми зашла к соседке, после чего сразу позвонила в органы ПДН. Пока они ждали прибытия правоохранителей и сотрудников опеки, женщина обработала детям раны и накормила их. Успокоившись, те рассказали, как им жилось в семье.

«Дети говорили, что несколько дней ничего не ели. Они и правда на еду как волчата голодные накинулись. Рассказывали, что мама пьет, что они где-то гуляют по ночам. Я была просто шокирована этими откровениями, не могла в это поверить. Мама детей — моя соседка и я часто раньше ее видела, когда она приходила за детьми в детский сад», — рассказала сайту kp.ru воспитательница.

Спустя некоторое время приехали правоохранительные органы и скорая — первые опросили детей. Медики с подозрением на черепно-мозговую травму хотели забрать мальчика, однако представитель опеки настояла на том, чтобы его не забирали. После этого детей изъяли и передали экс-супругу их матери — при том, что он, по данным «КП», не является биологическим отцом детей.

Между тем известно, что семилетние брат и сестра из многодетной семьи. У матери есть еще двое детей: совершеннолетний парень и восьмилетняя девочка.

«Год назад она продала дом в Подмосковье и переехала с детьми в наш дом. Отец двойняшек к тому времени уже умер. У нее был статус матери одиночки и малоимущей. Знаю, что им государство помогало с покупкой мебели и одежды. Но тогда, год назад она точно не пила.

Детей она почти всегда сама приводила и забирала из детского сада. Они не жаловались на маму, были всегда опрятно одеты и синяков я никогда не замечала. Что у нее случилось, я не знаю. Но еще две недели назад она перестала приводить детей в детский сад», — уточнила педагог

Ранее, 2 марта 2020 года, в Ольховском районе Волгоградской области 26-летнюю местную жительницу заподозрили в рукоприкладстве по отношению к пятерым детям.

«26-летняя женщина примерно месяц назад родила пятого по счету ребенка. Детей она воспитывает одна и систематически выпивает», — рассказывали региональному порталу V1.Ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

Многодетная мать уже была замечена в рукоприкладстве. В полиции сообщили, что в 2019 году ее семью как неблагонадежную поставили на учет в органах опеки, поскольку врачи на плановом обследовании увидели синяки у детей, после чего обратились к правоохранителям. Тогда женщина пояснила, что била их в воспитательных целях.

Следственным комитетом по Волгоградской области против многодетной матери было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Теперь ей грозит до трех лет колонии.

Детей из семьи изъяли — вскоре их направят в специальный центр. «Старших четверых детей — в возрасте девяти, семи, четырех и двух лет в ближайшее время планируется поместить в социально-реабилитационный центр, — уточнили в полиции.