Борьба с коронавирусом: у пассажиров метро измерят температуру

Коронавирус разошелся по миру

— По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 1 марта в мире подтверждено 90 899 случаев инфицирования. Умерли от болезни человек 3 116 человек, вылечились — 48 002.

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— В Индонезии подтвердились два первых случая заражения коронавирусом нового типа, оба пациента госпитализированы. Первые случаи заражения были зафиксированы также в Чехии, Доминиканской Республике, Латвии, Сенегале, Тунисе: количество стран, где выявлена коронавирусная инфекция, достигло 64.

— Количество новых случаев инфицирования в Китае снижается. Но за пределами страны оно выше в девять раз выше, чем в КНР. Об этом заявил генеральный ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Для нового коронавируса пока не разработано определение «пандемия». «Группы специалистов в различных странах работают над определением пандемии для этого нового вируса, и это может потребовать какого-то времени», — заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Он напомнил, что с 2009 года ВОЗ не использует термин «пандемия» для характеристики различных уровней распространения гриппа

Всем пассажирам метро измерят температуру

— В Санкт-Петербурге под медицинским наблюдением находятся 811 человек, но зараженных среди них нет, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. 696 из них — граждане КНР.

— В Москве выявлены более 100 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом гражданином России, вернувшимся из Италии. Все они госпитализированы либо помещены под карантин, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Врачи будут ежедневно измерять температуру у воспитанников детсадов и учеников школ в Москве в связи с коронавирусом, отметил Собянин. Работодателям в столице также рекомендовано организовать регулярное измерение температуры сотрудников.

Кроме того, состоянием здоровья москвичей и гостей столицы озаботится метрополитен — на входе всем пассажирам будут дистанционно измерять температуру, сообщается на сайте мэра Москвы.

— В Воронеже госпитализированы трое человек с подозрением на коронавирус, рассказало правительство региона в своем Telegram-канале. Двое из них ранее вернулись из Ирана, один — из Италии.

В Китае инфицированным начали пересаживать легкие

— В Китае впервые провели операцию по пересадке легких больному новым типом коронавируса, сообщает газета Global Times. Пятичасовое хирургическое вмешательство перенес 59-летний пациент — 26 января у него был выявлен COVID-19.

— В Южной Корее за минувшие сутки зарегистрировано 600 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране выросло до 4 812, число умерших достигло 28 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

— В американском штате Вашингтон за день скончались четыре человека, заболевших коронавирусом нового типа — число жертв болезни в США достигло шести. В Италии умерли 52 человека.