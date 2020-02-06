Холодно и выгодно: почему россияне пьют водку

Названы регионы, где пьют больше всего водки. Среди лидеров рейтинга — Сахалинская и Магаданская области (12 и 11,5 л водки на душу населения в год). За ними следуют Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра).

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Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), которые приводят «Известия». Рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ. При этом продажи нелегального спиртного в статистике не учитывались.

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз отметил, что эти пять регионов традиционно лидируют и по потреблению алкоголя в целом. На это влияют несколько факторов.

Дело в том, что это удаленные территории с холодным климатом — поэтому местные жители предпочитают именно крепкие напитки и редко покупают слабый алкоголь.

В основном спиртное покупают мужчины, в том числе те, кто приехал в регион работать вахтовым методом. Кроме того, добавил Дробиз, в этих субъектах высокие средние зарплаты, что дает возможность гражданам покупать легальный алкоголь.

При этом в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии, в течение года количество выпитой водки на душу населения снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло — на 1% и 3% соответственно.

В министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области прокомментировали лидерство региона в рейтинге: там подтвердили, что высокий уровень потребления алкоголя характерен для области. Кроме того, в субъекте на 100% декларируются объемы оборота алкоголя, то есть официальная статистика учитывает абсолютно все продажи спиртных напитков.

«В тех регионах, где отмечен низкий уровень легальных розничных продаж алкоголя, на должном уровне не организован контроль и наблюдается засилье нелегального, теневого оборота, создающего угрозу жизни и здоровью граждан», — подчеркнули представители ведомства.

31 января, когда отмечается день рождения русской водки, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, чем можно объяснить популярность этого напитка среди россиян. Водка дает быстрый эффект опьянения, который можно приравнять к кратковременному наркозу, и чаще всего ее пьют не ради удовольствия, а чтобы забыться. Кроме того, один градус водки стоит меньше других алкогольных напитков, поэтому покупать ее выгоднее.

«Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических — если посчитать, сколько стоит 1 градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка», — отметил Брюн.

При этом крепкие алкогольные напитки, в том числе и водка, не помогают расслабиться, а наоборот стимулируют человека к активным действиям.

«Представить себе шумную компанию, которая пьет пиво или сухое вино очень трудно, это обычно спокойный разговор, а когда пьют водку, представляется совсем другая картина», — добавил представитель Минздрава.

В ведомстве также заявляли, что за семь лет, с 2011 по 2018 год, потребление алкоголя в нашей стране сократилось вдвое — с 18 л до 9,3 л на душу населения (в пересчете на чистый спирт). Это произошло в том числе благодаря системе учета производства и оборота алкогольной продукции ЕГАИС.

При этом, согласно данным ЦИФРА, потребление водки за год увеличилось в 31 регионе, а средний рост показателя составил 6%. Самые высокие показатели в Калининградской (4,1 л) и Ульяновской (3,8 л) областях, где потребление выросло на 15%, в Дагестане (0,9 л) и Карачаево-Черкесии (0,9 л) — на 13%, в Чечне (0,1 л) — на 100%. Однако стоит учитывать, что в этих регионах, особенно северокавказских, показатель на душу населения крайне низок, поэтому статистика показывает скачок от низкой базы.

Эти цифры связаны с «обелением» рынка, считает Вадим Дробиз. Средний уровень потребления водки по России в целом в 2019 году составлял 4,8 л на человека — с 2018-го этот показатель снизился на 2%.