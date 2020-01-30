«Станем свидетелями эпидемии»: как вычислить коронавирус

Министерство здравоохранения подготовило и направило в регионы рекомендации по лечению коронавируса. Ведомство также опубликовало список препаратов, которые могут помочь побороть болезнь.

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«Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции», — сообщили в Минздраве. В частности,

для борьбы с вирусом предлагают использовать Рабавирин, применяемый для лечения гепатита С, и рекомбинатный интерферон бета Ib, уменьшающий частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. В списке также оказался Лопинавир/Ритонавир — лекарство, которое выписывают ВИЧ-инфицированным.

Эксперты также отметили, что в группу риска, наиболее подверженную заболеванию, попадают дети в возрасте до четырех лет. Вирус особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой, а также больных сахарным диабетом и хроническими заболеваниями легких.

Профилактическое лечение после контакта с больным необходимо проводить в первые 48 часов, отмечается во временных методических рекомендациях Минздрава. Сроки назначения такой профилактики устанавливаются в пределах предполагаемого инкубационного периода с момента последнего контакта с источником инфекции — предположительно, он составляет около двух недель.

Основные симптомы

Первые признаки заражения новым типом коронавируса похожи на симптомы ОРВИ и гриппа, что затрудняет обнаружение. Больного, как правило, беспокоят высокая температура, кашель, озноб и одышка.

Болезнь вызывает поражение легких и пневмонию. В особенно тяжелых случаях у зараженных может останавливаться дыхание, после чего их подключают к аппарату искусственного дыхания и переводят в реанимацию.

Однако встречаются и нетипичные признаки нового коронавируса. Как предупреждает японский телеканал NHK со ссылкой на специалистов, у одного из заразившихся жителей Китая на протяжении нескольких дней была диарея, которая не сопровождалась другими симптомами. Определить, что мужчина инфицирован, медики смогли только после признания пациента в том, что он контактировал с инфицированными. Дополнительные анализы установили коронавирус.

Позже врачи официально заявили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть и другие проблемы с пищеварительной системой — в частности, тошнота, рвота и такие признаки интоксикации, как слабость и ломота в суставах. Также наблюдались головные боли, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и конъюнктивит. На фоне тяжелого течения заболевания возможно присоединение вторичной инфекции — грибковой и бактериальной.

«Отсутствие явных специфических клинических проявлений увеличивает сложность диагностики, легко приводит к пропущенным или ошибочным диагнозам, увеличивает вероятность заражения, — говорится в заключении медиков Народной больницы университета Уханя. — Медперсонал должен повысить бдительность в отношении пациентов с проявлениями недомогания, слабости, мышечных болей (в том числе незначительных) и слабых психических расстройств».

При этом, как отметил глава Нацкомиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, инфицированные люди могут распространять вирус, даже если сами не замечают у себя никаких симптомов.

Так произошло с 10-летним жителем Китая, который во время празднования китайского Нового года ездил в гости к родственникам. Хотя ранее у мальчика не было никаких симптомов, тест выявил у него коронавирус, сообщает Bloomberg.

«Если это действительно так, то взять под контроль распространение вируса будет сложнее, потому что зараженных, не проявляющих симптомы, трудно выявить, например, с помощью измерения температуры. Они выглядят вполне здоровыми, им незачем обращаться к врачам, они свободно контактируют с окружающими, но при этом могут способствовать быстрому распространению инфекции», — пояснял «Би-би-си» профессор медицинского факультета лондонского Империал-колледжа Робин Шатток.

Китай на войне

112 больниц и 500 медработников в Ухане первыми приняли инфекционный удар вируса, после чего туда были направлены медицинские бригады из семи провинций. 960 специалистов прибыли для работы в местных больницах из провинций Хэнань, Цзилинь, Ляонин, Шаньси, Шеньси и муниципалитетов Тяньцзинь и Чунцин.

В общей сложности в провинцию Хубэй были командированы 3 тыс. врачей и медсестер. Еще семь медбригад выехали в Пекин, Шанхай, Хунань, Хэнань, Гуандун и Сычуань для контроля над распространением инфекции. Власти также планируют отправить дополнительные 12 бригад из 1,6 тыс. медработников в наиболее пострадавшие от коронавируса районы, отмечал Ма Сяовэй

Новый вид коронавируса, возникший в Ухане, — третья за 20 лет инфекция, перешедшая от животных к людям. Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань, где до его закрытия 1 января 2020 года продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи.

Сейчас медики пытаются понять, могут ли противовирусные препараты широкого спектра помочь вылечить коронавирус. Исследователи также пытаются адаптировать исследовательские вакцины против атипичной пневмонии и Ближневосточного респираторного синдрома, чтобы начать разработку вакцины против новой инфекции.

В частности, достижения в области технологий после вспышки атипичной пневмонии значительно сократили сроки разработки вакцины. Ее первая версия может быть готова к раннему испытанию на людях уже через три месяца, в то время как ранние разработки подобного плана занимали не менее 20 месяцев.

Несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять чрезвычайное положение, власти Китая продолжают расширять меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности с 26 января запрещена торговля дикими животными, а на все скотоводческие фермы наложен карантин. Закрытой оказалась часть Великой Китайской стены, приостановили свою работу парки развлечений «Диснейленд» в Шанхае и Гонконге. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 56 млн человек.

В аэропортах по всему миру также усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая и Таиланда. США уже организовали эвакуацию своих граждан из Китая в связи с эпидемией. Аналогичные меры готовят также Франция, Германия и Нидерланды.

По словам профессора Империал-колледжа Робина Шаттока, сейчас Китай делает все возможное, однако избежать масштабных последствий вряд ли удастся. «Это должно сдержать скорость распространение вируса. Если данные меры окажутся эффективными, это затормозит его распространение, но мы все равно станем свидетелями глобальной эпидемии», — заключил Шатток.