Нелегалы, Греция, тюрьма: россиян осудили за «работорговлю»

В Греции двух русских моряков посадили на 395 лет за перевозку нелегальных мигрантов, а также обязали выплатить штрафы в размере €6 млн. Об этом «Газете.Ru» сообщили в посольстве РФ в Греции.

Реклама

Морякам вменялась статья за работорговлю, писал телеграм-канал Mash. По данным СМИ, имена осужденных — Антон Каррамов и Платон Давыдов.

Судно с российскими моряками было задержано еще 2 ноября 2019 года юго-западнее греческого острова Родос — на борту находились 62 человека. В сопровождении катеров береговой охраны оно было доставлено в порт, после чего подозреваемые были арестованы.

При этом еще 12 человек ожидают суда в тюрьме. В том числе россияне — Алексей Маленков (известно, что он родом из Уссурийска) и Роман Беленко. По словам родственников первого, он поехал в Турцию на заработки, когда знакомый из Сочи предложил перевозить туристов из Турции в Италию. В первый же рейс судно попало в шторм, отклонилось от курса и оказалось в территориальных водах Греции, где его задержала береговая охрана. По словам родных задержанных, вместо туристов на борту оказались нелегальные мигранты.

Один из задержанных уже из греческой тюрьмы рассказал супруге, что указание взять нелегалов на борт дал капитан, гражданин Турции, который пошел с ними в рейс на яхте.

«В море подплыли большие резиновые лодки. Яхта рассчитана на десять человек, а они посадили 62. Конечно, по ним было видно, что это нелегалы — чумазые люди с детьми, ну какие туристы. Но выбора у ребят не было. А потом они попали шторм. Капитан им сказал, мол, спуститесь посмотреть мотор, сломался. И Леша с Ромой спустились вниз. А капитан забрал документы, телефоны и сбежал. Как ему удалось уйти, я точно не знаю, как я поняла, судно какое-то его забрало», — поделилась информацией жена арестанта с телеканалом «Настоящее время».

После этого женщина связалась с работодателем супруга, тот успокоил ее, сказав, что все под контролем, и к делу уже подключился нанятый им греческий адвокат. Но вскоре сам перестал отвечать на звонки.

«Леша говорит, в греческой тюрьме много русских. Пацаны сидят по полтора-два года, никому не нужные. У них еще суда не было. Он сказал, что просто обалдел, когда увидел — у всех под копирку истории: яхты, шторм, мигранты. У всех!» – рассказала Евгения Маленкова

При этом она отметила, что перед отъездом турецкий работодатель приобрел для него билеты до нового места работы, оплатил проживание в гостинице, при этом не подписал с ним официальный договор о трудоустройстве на место помощника капитана.

На данный момент семьи россиян собирают деньги на адвокатов, чтобы освободить мужчин. Отмечается, что в случае пересмотра приговора осужденные проведут в тюрьме не более 20 лет.

На скорое освобождение, даже если дело пересмотрят, россиянам рассчитывать не приходится.

Как рассказали «Газете.Ru» в посольстве РФ в Греции, оправдательный приговор в данной ситуации маловероятен. Но несмотря на это диппредставительство оказывает всю необходимую помощь осужденным россиянам, сообщил руководитель группы по политическим вопросам посольства Василий Гаврилов

Он также добавил, что в последнее время в Греции участились случаи задержания российских моряков, работавших по контракту на иностранных судах. Сейчас под стражей находятся 24 россиянина.

«Сотрудники консульского отдела посольства поддерживают контакт с российскими моряками — заранее предоставили им информацию правового характера и список адвокатов. В декабре посещали их в тюрьме. Однако, как правило, суды в Греции относятся к такому виду преступлений бескомпромиссно — фактов вынесения оправдательных приговоров в случае задержания с поличным зафиксировано не было», — отметил Гаврилов.

Действительно, ранее телеканал «Настоящее время» рассказал о калининградце Андрее Журавлеве — он попал в тюрьму в Греции еще в конце сентября, и ему также вменяют перевозку нелегалов.

Как рассказала мать мужчины, объявление о работе сын нашел в интернете. «Он их, нанимателей, даже в глаза не видел, они где-то в Питере, что ли, были. Писали, что нужны люди на перевоз туристов и просто перегонять яхты. А Андрею не везло тогда — безработица. Ходил в море на Сахалине, там не заплатили денег, хорошо, хоть трудовую отдали. Я на пенсии, все в долгах. Вот он и решился», — сообщила пенсионерка.

За перевозку туристов из Турции в Италию наниматели из объявления обещали за один рейс $1500 (около 100 тыс. рублей), оплачивали дорогу, проживание и двухнедельное обучение вождению яхты в Черногории.

Вместе с Журавлевым поехал и его приятель 27-летний Александр Илларионов. Он согласился на работу, чтобы оплатить кредит. Мужчины улетели в Черногорию, прошли обучение — до этого яхту никто из них не водил, а опыт работы по этим объявлениям не требуется. Потом на автобусе добрались до Турции, откуда должен был состояться первый «туристический» рейс в Италию.

Илларионов и Журавлев отплыли на яхте вдвоем — капитан-турок с ними не пошел. Они заплыли в тихую бухту и забрали оттуда людей. «Там к ним подплыла лодка, а кто знает, туристов грузят или кого. Посадили сорок человек. И где-то у берегов Греции яхта попала в сильный шторм. У них отказал мотор, вызвали SOS, надо было спасать людей. Подплыло к ним судно какое-то. И привезли их в Грецию», — поделилась родственница.

При этом, как утверждают представители общественного движения «Русская инициатива», моряки стали жертвами «черных работодателей», которые зарабатывают на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

«Главное — привлечь внимание властей России и Греции к этой проблеме, чтобы они боролись не с исполнителями, а с заказчиками. Дело идет медленно, но будут подключаться международные юристы, правозащитники. Делом занялись адвокаты. Пострадавшие написали заявление в ФСБ», — заявила лидер «Русской инициативы» Юлия Серебрянская.

На данный момент юристы готовят документы, чтобы инициировать возбуждение уголовных дел в отношении работодателей, а также запрос в МИД, консулам, чтобы поднять вопрос о возвращении моряков. Свои обращения в российский МИД готовит и Международный комитет защиты прав человека.