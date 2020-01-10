Последний сеанс связи: почему Boeing изменил курс

Полет самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение в Тегеране, при котором погибло 176 человек, вплоть до катастрофы проходил штатно – это явствует из переговоров пилотов с диспетчерами аэропорта иранской столицы.

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Как рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, у Киева сейчас есть полный доступ к записям переговоров пилотов с диспетчерами. Украинские власти уже решили, что будут настаивать на международном расследовании трагедии, передает РИА «Новости».

«До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная, о чем пилот проинформировал вышку. Самолет изменил курс перед катастрофой. Еще рано говорить, в чем была причина. По существующей информации, это случилось уже после того момента, как самолет начал терпеть крушение», — указал дипломат.

При этом он подчеркнул: на данный момент нет оснований, чтобы утверждать, что крушение самолета было террористическим актом.

«У нас нет достаточных оснований говорить, что на остатках самолетах есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт или, скажем, на ненатуральные события или ненатуральные повреждения самолета», — сказал Пристайко.

Он добавил, что эксперты анализируют характер повреждения двигателей самолета, отметив, что некоторые части авиалайнера требуют «очень детального изучения». Сейчас же не все части самолета удалось найти и собрать.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний», летевший рейсом Тегеран - Киев, потерпел крушение утром 8 января почти сразу после вылета. Всего в катастрофе погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа, не выжил никто.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Погибшие канадцы были студентами, которые провели новогодние каникулы в Иране. Этот рейс молодые люди выбрали, потому что с пересадкой в Киеве перелет на родину был дешевле других маршрутов.

При этом за несколько часов до падения самолета иранские вооруженные силы нанесли удары по военным базам США на территории Ирака. В итоге вскоре стали звучать версии о том, что самолет рухнул из-за воздействия извне.

О том, что самолет мог быть сбит ракетой, высказался, к примеру, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он объявил, что у Оттавы есть доказательства этой версии. Reuters, CBS и Newsweek со ссылкой на источники в равездках нескольких стране сообщали: ПВО Ирана могла ошибочно сбить Boeing ракетой ЗРК «Тор М1» российского производства. Тегеран это опроверг.

Позднее стало известно, что власти Ирана отказались передавать «черные ящики» американским властям, а также компании–производителю, то есть — Boeing.

«Мы не отдадим «черный ящик» производителю и американцам», — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

По его словам, расшифровка будет производиться в Иране местными специалистами.

«Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе», — добавил он.

Эту информацию также подтвердил и начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

«Черные ящики» у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране», — сказал он.

Комментируя происходящее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс доверяет сообщениям американских СМИ о том, что украинский Boeing был сбит иранскими силами ПВО.

Такое заявление он сделал на экстренной встрече Совета Евросоюза, в рамках которой обсуждалась эскалация ситуации на Ближнем Востоке. Глава Альянса отметил, что у НАТО нет оснований не доверять этим данным, а также имеющимся у американских источников видеоматериалам.