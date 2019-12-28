Погода и ошибки: почему самолет разбился под Алма-Атой

Причинами крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой могли стать техническая неисправность судна, плохие погодные условия, а также ошибки пилотирования, сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

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Эти версии были изложены в ходе досудебного расследования трагедии, которое проводится по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна», — сказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев.

Сейчас правоохранители проводят осмотр взлетно-посадочной полосы, восстанавливают хронологию событий, предшествовавших катастрофе, проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, проводят их допросы, а также допрашивают пассажиров трагического рейса.

При взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«Либо это ошибка пилота, либо технически причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», — заявил он.

Бортовой самописец с рухнувшего самолета будет передан для расшифровки в МАК в Москву 29 декабря.

Самолет Fokker-100, вылетевший из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан, упал 27 декабря около 07.00 по местному времени (04.00 мск). По последним данным, погибли 12 человек, восемь из них — на месте происшествия, два человека — в больнице, и еще два — в аэропорту Алма-Аты. Госпитализированы 49 человек, 18 находятся в тяжелом состоянии.

В числе жертв оказались капитан самолета Марат Муратабаев, председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров и выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова.

В сети опубликовали запись переговоров экипажа Fokker-100 с диспетчерами. На ней слышно, что последние дают лайнеру разрешение вырулить на взлетно-посадочную полосу и готовиться ко взлету в штатном режиме.

«05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам», — говорит пилот. «Доброго пути» – отвечает ему сотрудник аэропорта.

Через некоторое время диспетчер предпримет несколько безуспешных попыток связаться с лайнером, после чего предупредит другие самолеты, готовящиеся ко взлету, что не может установить местоположение Fokker-100. В конце записи слышен сигнал тревоги.

По словам выживших пассажиров самолета, вылет сначала задержали, поэтому многие из них задремали на борту. Однако происходившие далее события заставили очнуться всех.

«В 07:05 самолет уже должен был подняться в воздух. Но почему-то в этот раз задержали. Когда нам разъясняли правила безопасности, я дремала. Я не спала всю ночь, потому что думала, что опоздаю. Проснулась, когда самолет начал набирать высоту.

Оказывается, самолет уже два раза поднимался и терял высоту. Потом был страшный звук — то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел», — указала пассажирка.

По словам предпринимателя из Казахстана Аслана Назаралиева, авария произошла через две минуты после взлета. В этот момент мужчина только приготовился смотреть фильм на телефоне.

«Сели все в самолет, он начал набирать высоту. Потом началась качка, левое крыло сначала, потом правое, потом его начало трясти и раскачивать. Но при этом самолет продолжал набирать высоту. Потом его затрясло лихорадочно, и (стал падать) вниз наискось — и ударился об землю или здание», — рассказал Назаралиев.

Он отметил, что в момент удара в передней части самолета что-то разлетелось, после чего крыша зажала людей. При этом инструкций от экипажа после случившегося не последовало.

Как сообщила Гульнара Кошенова, также пережившая ЧП, тряска в самолете началась еще во время разбега — у нее сложилось ощущение, что лайнер едет по кочкам.

«Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. Я нагнулась, и, когда подняла голову, был дым и плюс что-то белое заслонило все, наверно, передняя часть самолета. В тряске начало все падать, крики. Кто-то выломал аварийную дверь, все выбежали», — рассказала она.