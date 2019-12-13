Теракты на праздники: в Москве задержали пятерых боевиков ИГ

Сотрудники ФСБ поймали в Москве пятерых активистов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), которые готовили диверсионно-террористические акты в столице.

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В террористическую группу входили двое россиян и трое приезжих из Центральной Азии. При обыске у них в квартире нашли инструкции от эмиссаров ИГ, а также схрон оружия, в котором хранились автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Активисты ИГ по решению суда арестованы и помещены в СИЗО. Операция проводилась в сотрудничестве с сотрудниками МВД России.

Тремя днями ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили 50 преступлений террористической направленности за 2019 год, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По словам главы спецслужбы, всего за год в стране было совершено три преступления такого рода.

«В текущем году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности», — отметил силовик.

Он добавил, что в ходе контртеррористических операций за год были ликвидированы 32 боевика, в их числе — девять главарей.

Также задержан 241 боевик, 41 главарь банд и 606 пособников террористов. За преступления террористической направленности в России отбывают наказание 2493 человека.

Кроме того, за год чекисты и полицейские пресекли деятельность 78 подпольных ячеек международных террористических организаций. Боевики планировали нападения на общественные объекты и сотрудников правоохранительных органов. Активность террористов наблюдается во всех федеральных округах, добавил правоохранитель.

Террористическая угроза по-прежнему сохраняется, подчеркнул Бортников, но сотрудники органов продолжают бороться с ней. В частности, сотрудники ФСБ, полиция и сотрудники Росгвардии ликвидировали 83 нелегальные мастерские, в которых изготавливали оружие и боеприпасы. Были разгромлены восемь преступных групп, вывозивших оружие из зон военных действий.

Сейчас в России проводят масштабные мероприятия по противодействию «идеологии терроризма». Было проведено более 12 тыс. профилактических мероприятий с лицами, которые «подвержены воздействию террористической пропаганды». Порядка 35 тыс. профилактических акций провели с мигрантами из республик Средней Азии и других стран.

Кроме того, директор ФСБ поставил задачу «окончательно разобраться» с террористической проблемой на Северном Кавказе. Для противодействия терроризму силовикам стоит готовиться к атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов, добавил Бортников. Дроны могут использовать для доставки химических, биологических и радиоактивных веществ, отметил Бортников.

За неделю до этого Мещанский суд Москвы арестовал девять предполагаемых участников террористической организации Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России) аль-Ислами» (запрещена на территории РФ).

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух главарей и семерых активных членов группировки на территории Москвы и Челябинска. Ими оказались россияне и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.

По версии следствия, по указанию зарубежных командиров задержанные «целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти».

Они вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов, сообщали в ЦОС ФСБ.

В ходе обысков у членов преступной группировки изъяли средства связи, электронные носители с противозаконной информации, а также запрещенную литературу.

В их отношении возбудили уголовное дело части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».

В ноябре сотрудники ФСБ России провели несколько спецопераций по задержанию предполагаемых участников различных террористических группировок. Так, 20 числа в Подмосковье задержали трех членов ИГ, которые с 2014 года вербовали в свои ряды россиян.

«Члены структуры осуществляли вербовку жителей Москвы и Московской области в ряды международной террористической организации, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в боевых действиях в составе террористических групп, а также оказывали иное содействие террористической деятельности», — уточняли в спецслужбе.

В ходе обысков в доме, где проживали задержанные, силовики изъяли фальшивые деньги и поддельные паспорта, а также средства связи и электронные носители информации.