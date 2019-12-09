Нарушили правила: за что осудили конвоиров банды ГТА

Городской суд города Красногорска Московской области вынес приговор полицейским, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу банды «ГТА» и допустили побег и перестрелку в здании суда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

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По данным СМИ, обвиняемыми по делу о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью, проходили бывший командир роты охраны и конвоирования Алексей Гришин, его заместитель Алексей Маханьков, а также два старших полицейских конвоя — на них злоумышленники напали в лифте. Дело слушалось в закрытом режиме, прокурор попросил для подсудимых от 1,5 года условно до трех лет колонии-поселения.

В итоге Алексея Гришина осудили на 3 года условно, Алексея Маханькова на 2 года условно, Елизавете Лукьяновой дали 1,5 года, а Михаилу Фартушняку — 3 года.

По данным следствия, 1 августа 2017 года, двое конвоиров, находясь в лифте с пятью подсудимыми по делу банды ГТА, допустили халатность. В результате злоумышленники напали на правоохранителей, повалили их на пол и начали душить. Затем, убедившись, что жертвы без сознания, участники преступной группы освободились, забрали служебное оружие и открыли стрельбу по сотрудникам Росгвардии, которые находились в здании суда.

В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены — позже один из них скончался в больнице.

Напомним, членов банды ГТА обвиняли в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2014 году. На счету преступной группы не менее 17 убийств.

В 2014 году СМИ сообщали, что на трассе М4 «Дон» в Московской области происходят убийства — ночью неизвестные лица разбрасывали на проезжей части шипы-ловушки, а также другие острые предметы. Когда машина жертвы останавливалась на обочине, они расстреливали водителей и пассажиров. Также нападения совершались на водителей транспортных средств, стоявших в ночное время в безлюдных местах. Злоумышленники убивали людей и забирали их имущество.

По данным СК, первое нападение на трассе произошло 3 мая 2014 года на 84-м км трассы. В ту ночь преступники расстреляли из двух пистолетов 64-летнего Анатолия Лебедева и его 62-летнюю супругу Татьяну. При этом из их автомобиля марки КИА Ceed пропал только планшетный компьютер.

Число аналогичных убийств возросло летом 2014 года. Еще двое водителей, подвергшихся нападению, выжили — с их слов были составлены фотороботы убийц.

После этого в ночь на 6 ноября 2014 года в различных районах Подмосковья правоохранители задержали нескольких подозреваемых по делу. Однако при попытке задержания одного из предполагаемых главарей банды, уроженца Узбекистана Ибайдулло Субханова, проживавшего в поселке Удельная Раменского района, подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

В ходе обысков жилища Субханова и других подозреваемых следователи нашли большой арсенал огнестрельного оружия. Изначально по версии Следкома, некоторые члены банды были вербовщиками запрещенных на территории России террористических организаций «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). СМИ писали, что группировка убивала по идейным соображениям.

Однако 12 ноября 2014 года Владимир Маркин, на тот момент бывший официальным представителем СК РФ, заявил, что мотивы нападавших были исключительно корыстными.

В результате 23 июня 2016 года правоохранительные органы сообщили о завершении расследования по делу банды ГТА — обвинение было предъявлено девяти ее членам, задержанным в России, по статьям «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство», «Незаконное хранение оружия организованной группой», «Бандитизм», «Разбой», «Похищение личных документов». При этом в ходе слушаний обвиняемые полностью или частично признали свою вину.

Только спустя два года слушаний, 9 августа 2018 года Московский областной суд вынес приговор по делу банды ГТА. Шерозджон Кодиров, Хазратхон Додохонов, Умар Хасанов и Анвар Улугмурадов были приговорены к пожизненному лишению свободы, Зафарджона Гулямова осудили на 20 лет лишения свободы колонии строгого режима.