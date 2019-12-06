«Известный бизнесмен»: задержаны убийцы главы центра «Э»

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии задержали в Москве и Ингушетии членов преступной группы, связанной с убийством начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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«6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро участников», — рассказала она. По мнению СК, ОПГ причастна не только к убийству Эльджаркиева, которое произошло 2 ноября, но и к нападению на силовика 12 января.

Петренко добавила, что в настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к этим преступлениям. Правоохранители также опубликовали кадры, на которых видно, как силовики ведут задержанного Полонкоева.

Как стало известно РИА «Новости», он является известным в республике бизнесменом. «Хасан Полонкоев — довольно известный в республике бизнесмен, ему принадлежит сеть автозаправочных станций», — рассказал агентству источник в силовых структурах региона.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник отмечал, что обыски у Полонкоева начались еще утром 6 декабря. «Полонокоев — крупный в регионе предприниматель, он также представитель баталхалжинского клана», — добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что обыски прошли и в частном доме председателя контрольно-счетной палаты республики Мустафы Белхароева. Эти следственные действия якобы связаны с расследованием дела об убийстве братьев Эльджаркиевых. «Мустафа Белхароев — родной дядя убитого недавно одного из лидеров влиятельной религиозной общины баталхаджинцев Ибрагима Белхароева. В рамках одной из версий, эти убийства связаны между собой», — рассказал собеседник агентства. Официально эта информация не подтверждена.

36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина в столичном районе Тропарево-Никулино. Братья Эльджаркиевы приехали со своим знакомым в один из московских дворов примерно в 18:30. Судя по кадрам видеонаблюдения, они вдвоем вышли из машины, их спутник остался в автомобиле. В это время к мужчинам подбежал киллер в красной куртке. Он не менее 10 раз выстрелил в своих жертв, начав с силовика. При этом злоумышленник делал контрольные выстрелы в головы. Эльджаркиевы скончались на месте, преступник уехал на автомобиле, в котором его ожидал подельник.

Как сообщал тогда ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, начальник Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии прибыл в Москву по личным делам в свободное от работы время. Другие СМИ предполагали, что он был в столице в командировке или на учебе.

Следствие считает, что это было заказное убийство. На это указывает ряд факторов — например, что киллеру был заранее известен маршрут передвижения Эльджаркиева.

Возможной причиной преступления силовики называют конфликт силовика с религиозным братством Батал-хаджи. Почти год назад в Ингушетии убили родственника суфийского шейха Батал-хаджи Белхороева. После этого – в январе 2019 года — на начальника центра «Э» было совершено покушение: его автомобиль обстреляли.

Спустя две недели после убийства Ибрагима Эльджаркиева и его брата Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева. Его обвинили в убийстве двух или более человек, а также в незаконном обороте оружия.

Через несколько дней были арестованы еще двое обвиняемых, проходящих по этому делу.

«В отношении Костоева Гелани Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 222 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 января 2020 года», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По ее словам, был арестован также Ахмед Арапиев, которого обвиняют по тем же статьям. Его задержали после того, как правоохранители провели обыски в ингушском селении Экажево, где ранее проживал Картоев. Об этом агентству сообщили в администрации села.