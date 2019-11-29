«Британию не запугать»: Джонсон признал резню в Лондоне терактом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал терактом произошедший вечером в пятницу, 29 ноября, инцидент на Лондонском мосту в центре британской столицы, в ходе которого неизвестный с ножом убил двоих человек и ранил еще четверых, а сам был застрелен полицией.

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«Расследование уже идет, полиция может подтвердить, что это был террористический акт. Экстренные службы и полиция проявили храбрость, проявившуюся при реагировании на опасность. Я также хочу воздать должное необычайной храбрости тех прохожих, которые защитили жизни других. Я благодарю их от имени всей нашей страны», — сказал Джонсон после совещания в Скотленд-Ярде.

Он заверил, что «Британия никогда не окажется запуганной или разобщенной из-за подобных атак», и пообещал, что «британские ценности возьмут верх», передает The Guardian.

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли выразил соболезнование в связи с нападением.

«Соболезную британцам после гнусного нападения в сердце Лондона. Все мы в Европе должны быть едины перед лицом тех, кто стремится распространять террор», — указал политик.

Полиция прибыла на место ЧП после звонков от находящихся на мосту людей о том, что неизвестный по непонятной пока причине начал резать ножом всех прохожих без разбора. При этом люди пытались остановить преступника. Также свидетели происшествия оказывали помощь раненым.

Прибывшая на место полиция застрелила злоумышленника.

На теле террориста был найден «пояс шахида» с проводами и серебряной изолентой, как будто бы начиненный взрывчаткой. Но, как оказалось позже – после работы на месте вызванных специалистов по разминированию, это был муляж, не представлявший никакой опасности.

Для работы на месте ЧП полиция блокировала мост и всю Боро хай стрит с помощью автобусов, грузовиков и служебных машин, также была закрыта находящаяся рядом станция метро London Bridge (она открылась спустя два часа).

Офицеры провели тщательные обыски в этом районе, чтобы убедиться, что для населения нет угрозы. Магазины и рестораны в этом районе были эвакуированы.

Все пострадавшие были доставлены в Королевскую лондонскую больницу в районе Уайтчепел, один из четырех основных медицинских центров столицы.

Лидер лейбористов Джереми Корбини и Борис Джонсон отказались от предвыборных мероприятий, запланированных на сегодня, указав, что насчет завтра решение пока не принято, передает CNN. Мэр Лондона Садик Хан призвал страну сплотиться перед лицом опасности.

Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры должны посетить саммит НАТО в Лондоне на следующей неделе, который будет проводиться в 70-ю годовщину Атлантического альянса. Официальный представитель НАТО указал, что Альянс не вносит никаких изменений в планы проведения мероприятия.

«Мы отслеживаем все, что связано с произошедшим инцидентом, и координируем свои действия с властями Великобритании. Но мы не ожидаем каких-либо изменений в планах», — сказал чиновник.

Бывшая глава британского Объединенного разведывательного комитета Паулина Невилл-Джонс рассказала, что обманный «пояс шахида» был надет на преступнике для запугивания прохожих,

которые попытаются остановить нападавшего. Она добавила, что сейчас потенциальные злоумышленники стали умнее.

«Со временем они поняли, что, чем больше они общаются с помощью электронных устройств, тем больше вероятность, что их задержат до того, как они дойдут до точки запланированной атаки. Поэтому, многие из подобных инцидентов организованы исключительно локально при очных встречах с минимальными зацепками для следствия», — указала бывший чиновник.

Позднее в Twitter появилось видео, снятое пользователем под ником Hand Luggage Only на Лондонском мосту, на котором, по его утверждению, показана непосредственная ликвидация террориста. На кадрах видно, как несколько одетых в гражданское мужчин, а также полицейских пытаются скрутить лежащего на спине террориста. Затем все расступаются и один из силовиков стреляет в злоумышленника несколько раз из автомата, убивая его.

Вскоре появились свидетельства участников инцидента. Туристический гид Стиви Херст рассказал, что ударил террориста ногой по голове, когда несколько других мужчин удерживали его на земле.

«Его прижимали к земле, люди кричали, что нападавший «зарезал пару женщин». Мы увидели, что нож все еще у него руке. Мы старались вырвать нож, чтобы он никому больше не навредил», — рассказал Херст.