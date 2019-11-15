Исчезающий вид: из больниц пропадают санитары

За год в государственных и муниципальных больницах на 9% сократилось количество санитаров — об этом говорят данные Росстата. По состоянию на III квартал 2019-го в государственных и муниципальных медучреждениях работали 266 тыс. человек младшего медперсонала — при этом год назад количество санитаров в таких учреждениях составляло 292 тыс. человек. Эти данные приводит издание «Известия», ссылаясь на ведомственные итоги федерального статистического наблюдения по отдельным категориям работников.

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Сокращение на 9% — это среднее значение по России, однако в отдельных регионах оно оказалось гораздо более значительным. Количество младших медработников в Ярославской области за год снизилось почти вдвое – на 48%. В тройку антилидеров также вошли Амурская область и Чукотский автономный округ, там число санитаров сократилось на 32% и 31% соответственно.

В Минздраве РФ заявили, что такая ситуация могла сложиться потому, что в учреждениях здравоохранения проходит массовая переаттестация младших медработников.

Дело в том, что в российских больницах оценивают квалификацию младшего медицинского персонала, чтобы определить, соответствуют ли уровень их подготовки профстандарту «Младший медицинский персонал», который был утвержден в начале 2016 года. Согласно ему, санитар должен иметь среднее общее образование и пройти обучение по своей специальности. Так, он должен обладать знаниями не только в медицинской сфере, но и в области ведения некоторых видов документации. Если сотрудник понимает, что ему необходимо подтянуть свой уровень профподготовки, то он может пройти соответствующее обучение.

Повышение квалификации работников осуществляет сама медицинская организация на условиях, прописанных в коллективном или трудовом договоре. Однако, отмечают специалисты, зачастую у больниц просто нет денег на то, чтобы проводить обучение младшего медперсонала.

В профессиональном сообществе медработников «Врачи РФ» уверены: руководство медучреждений намеренно сокращает санитаров, чтобы сэкономить деньги. Дело в том, что, согласно Майским указам президента от 2012 года, младший медперсонал не может получать зарплату меньше средней по региону.

Поэтому санитаров попросту переводят в разряд уборщиков, что позволяет сократить их выплаты, считает собеседник «Газеты.Ru», пожелавший сохранить анонимность. Поводом для понижения в должности как раз и может стать несоответствие санитара профстандартам.

При этом председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков отмечает, что на самом деле профессия санитара в России исчезает. Это в первую очередь «сказывается на качестве ухода за больными». По его словам, большинство санитаров не готовы платить за курсы профессионального обучения или повышения квалификации. Такие сотрудники уходят из больниц, и тогда их функции начинают выполнять медсестры, а за уборку платят клининговым компаниям.

Проблема нехватки кадров касается всех категорий медработников, в том числе медсестер и врачей. По данным Минздрава, только в первичном звене здравоохранения не хватает около 25 тыс. врачей и примерно 130 тыс. среднего медперсонала.

Этой осенью на заседании по региональному здравоохранению спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что покрыть нехватку специалистов в учреждениях может целевой набор в медицинские вузы. При этой системе учащийся вуза подписывает целевой договор и получает образование за счет бюджетных средств. После окончания вуза он должен отработать указанное количество лет в определенном месте по той специальности, которую выбрал.

Уже со следующего года доля студентов-целевиков в вузах должна составлять не менее 70%, заявила Матвиенко.

«Эту планку нужно постоянно повышать, и довести ее до 90%, а в ординатуре – до 100%. Здравоохранение не рыночная система, а система обеспечения жизни и здоровья людей», – подчеркнула сенатор.

При этом с планированием целевого набора есть проблемы. В текущем году заявки регионов на целевую подготовку специалистов не соответствуют потребностям медорганизаций.

«Например, не хватает педиатров, онкологов, неврологов, врачей скорой помощи, а просят подготовить стоматологов и урологов. Это абсолютно ненормальная ситуация», — пояснила Матвиенко.

Кроме того, помочь решить эту проблему могли бы и ректоры медвузов, считает она. «Прежде каждый ректор отслеживал судьбу выпускника: кто трудоустроен, у кого есть какие проблемы, кто не пошел в медицину и почему. Сегодня подход такой: выдали дипломы и все», – посетовала сенатор.

Предложение об увеличении целевого набора в медвузы поддержал член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. Студент, получающий медицинское образование за счет бюджета, обязан знать, где будет работать.

«Кроме того, в каждом регионе должна быть своя программа привлечения кадров в здравоохранение. Если [в регионе] есть вуз медицинский, это одна программа — не только выпуск, но и удержание кадров, если вуза нет — привлечение специалистов», — подытожил он.